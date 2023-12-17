https://ria.ru/20231217/vertolety-1916262202.html

Минобороны показало удар Ми-28Н по опорным пунктам на Купянском направлении

Минобороны показало удар Ми-28Н по опорным пунктам на Купянском направлении - РИА Новости, 17.12.2023

Минобороны показало удар Ми-28Н по опорным пунктам на Купянском направлении

Минобороны России показало, как вертолеты Ми-28Н под прикрытием Ка-52 и Ми-8 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Купянском... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T05:09

2023-12-17T05:09

2023-12-17T05:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

ми-8 амтш

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минобороны России показало, как вертолеты Ми-28Н под прикрытием Ка-52 и Ми-8 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Купянском направлении. "Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" применил авиационные средства поражения по опорным пунктам и живой силе противника", - говорится в сообщении. На видео показаны взлет вертолетов с аэродрома и пролет на минимальной высоте. Демонстрируется, как экипажи наносят удары, уходят и возвращаются на аэродром. Как пояснили в российском военном ведомстве, ударная группа армейской авиации ВКС РФ из ударного вертолета Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 выполнила плановый боевой вылет в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении. Отмечается, что, согласно докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена. После выполнения боевой задачи вся группа вернулась на аэродром вылета.

https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916262057.html

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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф