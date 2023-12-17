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Минобороны показало удар Ми-28Н по опорным пунктам на Купянском направлении - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/vertolety-1916262202.html
Минобороны показало удар Ми-28Н по опорным пунктам на Купянском направлении
Минобороны показало удар Ми-28Н по опорным пунктам на Купянском направлении - РИА Новости, 17.12.2023
Минобороны показало удар Ми-28Н по опорным пунктам на Купянском направлении
Минобороны России показало, как вертолеты Ми-28Н под прикрытием Ка-52 и Ми-8 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Купянском... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T05:09
2023-12-17T05:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
ми-8 амтш
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минобороны России показало, как вертолеты Ми-28Н под прикрытием Ка-52 и Ми-8 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Купянском направлении. "Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" применил авиационные средства поражения по опорным пунктам и живой силе противника", - говорится в сообщении. На видео показаны взлет вертолетов с аэродрома и пролет на минимальной высоте. Демонстрируется, как экипажи наносят удары, уходят и возвращаются на аэродром. Как пояснили в российском военном ведомстве, ударная группа армейской авиации ВКС РФ из ударного вертолета Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 выполнила плановый боевой вылет в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении. Отмечается, что, согласно докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена. После выполнения боевой задачи вся группа вернулась на аэродром вылета.
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916262057.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ, Ка-52 "Аллигатор", Вооруженные силы РФ
Минобороны показало удар Ми-28Н по опорным пунктам на Купянском направлении

Минобороны показало удар Ми-28Н по опорным пунктам ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28Н
Вертолет Ми-28Н - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Вертолет Ми-28Н. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минобороны России показало, как вертолеты Ми-28Н под прикрытием Ка-52 и Ми-8 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Купянском направлении.
«
"Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" применил авиационные средства поражения по опорным пунктам и живой силе противника", - говорится в сообщении.
На видео показаны взлет вертолетов с аэродрома и пролет на минимальной высоте. Демонстрируется, как экипажи наносят удары, уходят и возвращаются на аэродром.
Как пояснили в российском военном ведомстве, ударная группа армейской авиации ВКС РФ из ударного вертолета Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 выполнила плановый боевой вылет в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении.
Отмечается, что, согласно докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена. После выполнения боевой задачи вся группа вернулась на аэродром вылета.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииМи-8 АМТШКа-52 "Аллигатор"Вооруженные силы РФ
 
 
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