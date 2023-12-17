У сотрудников Залужного нашли прослушивающие устройства, пишут СМИ
РБК-Украина: у сотрудников Залужного нашли прослушивающие устройства
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Прослушивающие устройства найдены не только у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, но и у его сотрудников, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Ранее РБК-Украина сообщило, что в кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства. Сообщалось, что они "изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика".
"Кроме того, устройства для прослушивания нашли и у сотрудников Залужного", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте главкома ВСУ Валерия Залужного и Владимира Зеленского. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет.