https://ria.ru/20231217/ukraina-1916282870.html

СМИ: в Днепропетровске сотрудники военкомата пришли с повестками в ТЦ

СМИ: в Днепропетровске сотрудники военкомата пришли с повестками в ТЦ - РИА Новости, 17.12.2023

СМИ: в Днепропетровске сотрудники военкомата пришли с повестками в ТЦ

Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине пришли в торгово-развлекательный центр для выдачи повесток мужчинам призывного возраста, сообщает украинское... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T10:49

2023-12-17T10:49

2023-12-17T10:49

специальная военная операция на украине

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днепропетровск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине пришли в торгово-развлекательный центр для выдачи повесток мужчинам призывного возраста, сообщает украинское издание "Клименко.Тайм". Украинские СМИ ранее сообщали, что сотрудники военкоматов прошли с рейдами по спортзалам Киева, Одессы, Днепропетровска, Ужгорода. Там посетителям и сотрудникам учреждения вручали повестки. "В Днепропетровске сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) зашли в ТРЦ для раздачи повесток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.На опубликованном изданием фото видно, как трое мужчин в военной форме окружили мужчину в гражданском и о чем-то беседуют. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231215/voenkomy-1915939823.html

https://ria.ru/20231213/vsu-1915553600.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины