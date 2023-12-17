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СМИ: в Днепропетровске сотрудники военкомата пришли с повестками в ТЦ - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/ukraina-1916282870.html
СМИ: в Днепропетровске сотрудники военкомата пришли с повестками в ТЦ
СМИ: в Днепропетровске сотрудники военкомата пришли с повестками в ТЦ - РИА Новости, 17.12.2023
СМИ: в Днепропетровске сотрудники военкомата пришли с повестками в ТЦ
Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине пришли в торгово-развлекательный центр для выдачи повесток мужчинам призывного возраста, сообщает украинское... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T10:49
2023-12-17T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине пришли в торгово-развлекательный центр для выдачи повесток мужчинам призывного возраста, сообщает украинское издание "Клименко.Тайм". Украинские СМИ ранее сообщали, что сотрудники военкоматов прошли с рейдами по спортзалам Киева, Одессы, Днепропетровска, Ужгорода. Там посетителям и сотрудникам учреждения вручали повестки. "В Днепропетровске сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) зашли в ТРЦ для раздачи повесток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.На опубликованном изданием фото видно, как трое мужчин в военной форме окружили мужчину в гражданском и о чем-то беседуют. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231215/voenkomy-1915939823.html
https://ria.ru/20231213/vsu-1915553600.html
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в мире, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Днепропетровске сотрудники военкомата пришли с повестками в ТЦ

"Клименко. Тайм": сотрудники военкомата пришли с повестками в ТЦ Днепропетровска

© iStock.com / I_ValentinГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© iStock.com / I_Valentin
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине пришли в торгово-развлекательный центр для выдачи повесток мужчинам призывного возраста, сообщает украинское издание "Клименко.Тайм".
Украинские СМИ ранее сообщали, что сотрудники военкоматов прошли с рейдами по спортзалам Киева, Одессы, Днепропетровска, Ужгорода. Там посетителям и сотрудникам учреждения вручали повестки.
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"В Днепропетровске сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) зашли в ТРЦ для раздачи повесток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном изданием фото видно, как трое мужчин в военной форме окружили мужчину в гражданском и о чем-то беседуют.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровскВооруженные силы Украины
 
 
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