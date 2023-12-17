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"Мы заплатили". В Сети заметили странную деталь после теракта в Закарпатье
"Мы заплатили". В Сети заметили странную деталь после теракта в Закарпатье - РИА Новости, 17.12.2023
"Мы заплатили". В Сети заметили странную деталь после теракта в Закарпатье
Пользователи соцсети X ужаснулись поступком украинского депутата, подорвавшего три гранаты в сельсовете в Закарпатье. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T02:17
2023-12-17T02:17
2023-12-17T09:13
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X ужаснулись поступком украинского депутата, подорвавшего три гранаты в сельсовете в Закарпатье."Разве Зеленский на национальном телевидении в США не говорил, что среди украинцев нет борьбы и ненависти?" — обратил внимание на странность TucknXRP."Скорее всего, мы заплатили за эту встречу, за гранаты, а затем еще и заплатим за устранение последствий", — предположил Kevin King."А они говорят, что Украина в порядке. Они явно в тупике", — отметил Strandedgames."Скорее всего, это оружие, которое отправила Америка", — предположил Dave O."Он просто не получил свою долю", — съязвил Justin Ayres.Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в исполнении террористического акта депутату от партии "Слуга народа" Сергею Батрину, который в пятницу взорвал три гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. По уточненной информации, пострадали 26 человек, один из которых погиб, сам злоумышленник находится в больнице. В ближайшее время для него определят меру пресечения.
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в мире, сша, украина, закарпатская область, служба безопасности украины, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Закарпатская область, Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский
"Мы заплатили". В Сети заметили странную деталь после теракта в Закарпатье
Пользователи соцсети возмутились поступком украинского депутата