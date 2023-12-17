https://ria.ru/20231217/ubiystvo-1916365010.html

В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе

В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе - РИА Новости, 17.12.2023

В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе

Полиция Уганды задержала 110-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 109-летней супруги, предположительно, после того, как она отказалась ночевать с ним... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T21:54

2023-12-17T21:54

2023-12-17T21:54

в мире

уганда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834708281_0:40:1920:1120_1920x0_80_0_0_fac810ae4424432d9c49217d61d3a808.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полиция Уганды задержала 110-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 109-летней супруги, предположительно, после того, как она отказалась ночевать с ним в одной комнате и "исполнять супружеский долг" из-за плохого самочувствия, сообщает местное издание Daily Monitor со ссылкой на местные власти. "Полиция округа Нтунгамо задержала 110-летнего мужчину, обвиненного в нанесении ножевых ранений своей 109-летней супруге за то, что она отказала ему в исполнении супружеского долга, сообщили власти", - пишет издание. Отмечается, что накануне происшествия женщина пожаловалась на недомогание и отправилась спать в другую команду, оставив супруга одного. На утро внуки пары стали свидетелями нападения, в результате которого пожилая женщина скончалась. По данным издания, несмотря на то, что было установлено, что преступление произошло на почве "отказа исполнять супружеский долг", расследование дела продолжается.

https://ria.ru/20231201/indiya-1913056768.html

уганда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, уганда