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В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе
В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе - РИА Новости, 17.12.2023
В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе
Полиция Уганды задержала 110-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 109-летней супруги, предположительно, после того, как она отказалась ночевать с ним... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T21:54
2023-12-17T21:54
2023-12-17T21:54
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полиция Уганды задержала 110-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 109-летней супруги, предположительно, после того, как она отказалась ночевать с ним в одной комнате и "исполнять супружеский долг" из-за плохого самочувствия, сообщает местное издание Daily Monitor со ссылкой на местные власти. "Полиция округа Нтунгамо задержала 110-летнего мужчину, обвиненного в нанесении ножевых ранений своей 109-летней супруге за то, что она отказала ему в исполнении супружеского долга, сообщили власти", - пишет издание. Отмечается, что накануне происшествия женщина пожаловалась на недомогание и отправилась спать в другую команду, оставив супруга одного. На утро внуки пары стали свидетелями нападения, в результате которого пожилая женщина скончалась. По данным издания, несмотря на то, что было установлено, что преступление произошло на почве "отказа исполнять супружеский долг", расследование дела продолжается.
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в мире, уганда
В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе
В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ ночевать вместе
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Полиция Уганды задержала 110-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 109-летней супруги, предположительно, после того, как она отказалась ночевать с ним в одной комнате и "исполнять супружеский долг" из-за плохого самочувствия, сообщает местное издание Daily Monitor
со ссылкой на местные власти.
"Полиция округа Нтунгамо задержала 110-летнего мужчину, обвиненного в нанесении ножевых ранений своей 109-летней супруге за то, что она отказала ему в исполнении супружеского долга, сообщили власти", - пишет издание.
Отмечается, что накануне происшествия женщина пожаловалась на недомогание и отправилась спать в другую команду, оставив супруга одного. На утро внуки пары стали свидетелями нападения, в результате которого пожилая женщина скончалась.
По данным издания, несмотря на то, что было установлено, что преступление произошло на почве "отказа исполнять супружеский долг", расследование дела продолжается.
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