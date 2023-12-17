Рейтинг@Mail.ru
В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/ubiystvo-1916365010.html
В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе
В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе - РИА Новости, 17.12.2023
В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе
Полиция Уганды задержала 110-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 109-летней супруги, предположительно, после того, как она отказалась ночевать с ним... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T21:54
2023-12-17T21:54
в мире
уганда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834708281_0:40:1920:1120_1920x0_80_0_0_fac810ae4424432d9c49217d61d3a808.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полиция Уганды задержала 110-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 109-летней супруги, предположительно, после того, как она отказалась ночевать с ним в одной комнате и "исполнять супружеский долг" из-за плохого самочувствия, сообщает местное издание Daily Monitor со ссылкой на местные власти. "Полиция округа Нтунгамо задержала 110-летнего мужчину, обвиненного в нанесении ножевых ранений своей 109-летней супруге за то, что она отказала ему в исполнении супружеского долга, сообщили власти", - пишет издание. Отмечается, что накануне происшествия женщина пожаловалась на недомогание и отправилась спать в другую команду, оставив супруга одного. На утро внуки пары стали свидетелями нападения, в результате которого пожилая женщина скончалась. По данным издания, несмотря на то, что было установлено, что преступление произошло на почве "отказа исполнять супружеский долг", расследование дела продолжается.
https://ria.ru/20231201/indiya-1913056768.html
уганда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834708281_36:0:1817:1336_1920x0_80_0_0_a9fbe191345f8be49d4768ce26b970a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уганда
В мире, Уганда
В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ спать вместе

В Уганде задержали 110-летнего жителя, убившего жену за отказ ночевать вместе

© Pixabay / Graham-HВид на Уганду
Вид на Уганду - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Pixabay / Graham-H
Вид на Уганду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полиция Уганды задержала 110-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 109-летней супруги, предположительно, после того, как она отказалась ночевать с ним в одной комнате и "исполнять супружеский долг" из-за плохого самочувствия, сообщает местное издание Daily Monitor со ссылкой на местные власти.
"Полиция округа Нтунгамо задержала 110-летнего мужчину, обвиненного в нанесении ножевых ранений своей 109-летней супруге за то, что она отказала ему в исполнении супружеского долга, сообщили власти", - пишет издание.
Отмечается, что накануне происшествия женщина пожаловалась на недомогание и отправилась спать в другую команду, оставив супруга одного. На утро внуки пары стали свидетелями нападения, в результате которого пожилая женщина скончалась.
По данным издания, несмотря на то, что было установлено, что преступление произошло на почве "отказа исполнять супружеский долг", расследование дела продолжается.
Сотрудники полиции в Индии - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В Индии жена одним ударом убила мужа из-за подарка
1 декабря, 04:46
 
В миреУганда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала