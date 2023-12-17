https://ria.ru/20231217/svo-1916305606.html

Российские военные отразили девять атак на Купянском направлении

Российские военные отразили девять атак на Купянском направлении - РИА Новости, 17.12.2023

Российские военные отразили девять атак на Купянском направлении

За минувшие сутки российские войска отразили девять атак ВСУ на Купянском направлении, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:14

2023-12-17T14:14

2023-12-17T15:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили девять атак ВСУ на Купянском направлении, следует из сводки Минобороны."Грамотными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области", — заявили в военном ведомстве.Потери украинской армии составили:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отбила атаку 12-й бригады спецназа юго-восточнее села Кузьмино (ЛНР), а также нанесла поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и села Розовка.Там уничтожены:Донецкое направлениеЮжная группировка пресекла четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Красного, Кирово и Марьинки (ДНР), авиация и артиллерия нанесли поражение 30-й, 67-й механизированным, 57-й мотопехотной, 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 112-й бригаде теробороны в районах сел Веселое, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка.Противник потерял:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" отразила два атаки штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки (ДНР), поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Урожайного, Старомайорского (ДНР) и Приютного (Запорожская область).Потери ВСУ:Запорожское направлениеРоссийские подразделения нанесли поражение 65-й, 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам в районах сел Работино и Пятихатки.Противник потерял:Херсонское направлениеВ результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации уничтожены:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 132 районах, уничтожив командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ, пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Константиновки (ДНР), а также склады топлива на аэродромах Канатово (Кировоградская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область).Силы ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25, перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM, а также 91 беспилотник.

https://ria.ru/20231217/soldaty-1916279393.html

https://ria.ru/20231217/pobeda-1916264508.html

https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916260680.html

https://ria.ru/20231217/ukraina-1916290600.html

https://ria.ru/20231217/vsu-1916257825.html

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харьковская область

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вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)