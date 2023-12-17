Российские военные отразили девять атак на Купянском направлении
МО: ВС России отразили за сутки девять атак ВСУ на Купянском направлении
Артиллерист ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили девять атак ВСУ на Купянском направлении, следует из сводки Минобороны.
"Грамотными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области", — заявили в военном ведомстве.
Потери украинской армии составили:
- более 50 человек убитыми и ранеными;
- БМП;
- две боевые бронемашины;
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
- две гаубицы Д-30.
Краснолиманское направление
Группировка "Центр" отбила атаку 12-й бригады спецназа юго-восточнее села Кузьмино (ЛНР), а также нанесла поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и села Розовка.
Там уничтожены:
- примерно 90 военнослужащих;
- боевая бронемашина;
- три автомобиля.
Донецкое направление
Южная группировка пресекла четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Красного, Кирово и Марьинки (ДНР), авиация и артиллерия нанесли поражение 30-й, 67-й механизированным, 57-й мотопехотной, 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 112-й бригаде теробороны в районах сел Веселое, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка.
Противник потерял:
- около 250 бойцов;
- танк;
- три боевые бронемашины;
- пять автомобилей;
- американскую артсистему М777;
- орудие М119 (также производства США);
- САУ "Гвоздика".
Южнодонецкое направление
Группировка "Восток" отразила два атаки штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки (ДНР), поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Урожайного, Старомайорского (ДНР) и Приютного (Запорожская область).
Потери ВСУ:
- около 100 военнослужащих;
- танк;
- три пикапа;
- САУ "Гвоздика";
- орудие Д-20;
- артсистема М777 производства США;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (также производства США).
Запорожское направление
Российские подразделения нанесли поражение 65-й, 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам в районах сел Работино и Пятихатки.
Противник потерял:
- примерно 50 бойцов;
- танк;
- три автомобиля;
- французскую САУ Caezar;
- гаубицу "Мста-Б";
- орудие Д-20.
Херсонское направление
В результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации уничтожены:
- не менее 95 военнослужащих;
- танк;
- 12 автомобилей;
- гаубица "Мста-Б";
- орудие Д-20;
- САУ "Гвоздика";
- станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 132 районах, уничтожив командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ, пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Константиновки (ДНР), а также склады топлива на аэродромах Канатово (Кировоградская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область).