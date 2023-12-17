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Российские военные отразили девять атак на Купянском направлении - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 17.12.2023 (обновлено: 15:39 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/svo-1916305606.html
Российские военные отразили девять атак на Купянском направлении
Российские военные отразили девять атак на Купянском направлении - РИА Новости, 17.12.2023
Российские военные отразили девять атак на Купянском направлении
За минувшие сутки российские войска отразили девять атак ВСУ на Купянском направлении, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:14
2023-12-17T15:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили девять атак ВСУ на Купянском направлении, следует из сводки Минобороны."Грамотными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области", — заявили в военном ведомстве.Потери украинской армии составили:Краснолиманское направлениеГруппировка "Центр" отбила атаку 12-й бригады спецназа юго-восточнее села Кузьмино (ЛНР), а также нанесла поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и села Розовка.Там уничтожены:Донецкое направлениеЮжная группировка пресекла четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Красного, Кирово и Марьинки (ДНР), авиация и артиллерия нанесли поражение 30-й, 67-й механизированным, 57-й мотопехотной, 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 112-й бригаде теробороны в районах сел Веселое, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка.Противник потерял:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" отразила два атаки штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки (ДНР), поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Урожайного, Старомайорского (ДНР) и Приютного (Запорожская область).Потери ВСУ:Запорожское направлениеРоссийские подразделения нанесли поражение 65-й, 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам в районах сел Работино и Пятихатки.Противник потерял:Херсонское направлениеВ результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации уничтожены:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 132 районах, уничтожив командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ, пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Константиновки (ДНР), а также склады топлива на аэродромах Канатово (Кировоградская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область).Силы ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25, перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM, а также 91 беспилотник.
https://ria.ru/20231217/soldaty-1916279393.html
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вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили девять атак на Купянском направлении

МО: ВС России отразили за сутки девять атак ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС России
Артиллерист ВС России - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили девять атак ВСУ на Купянском направлении, следует из сводки Минобороны.
"Грамотными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области", — заявили в военном ведомстве.
Потери украинской армии составили:
  • более 50 человек убитыми и ранеными;
  • БМП;
  • две боевые бронемашины;
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • две гаубицы Д-30.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Под дулом автомата. Сальдо рассказал о нежелании украинских солдат воевать
Вчера, 10:15

Краснолиманское направление

Группировка "Центр" отбила атаку 12-й бригады спецназа юго-восточнее села Кузьмино (ЛНР), а также нанесла поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и села Розовка.
Там уничтожены:
  • примерно 90 военнослужащих;
  • боевая бронемашина;
  • три автомобиля.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
НАТО не поможет. В США заявили о победе России на Украине
Вчера, 06:28

Донецкое направление

Южная группировка пресекла четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Красного, Кирово и Марьинки (ДНР), авиация и артиллерия нанесли поражение 30-й, 67-й механизированным, 57-й мотопехотной, 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 112-й бригаде теробороны в районах сел Веселое, Артемовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка.
Противник потерял:
  • около 250 бойцов;
  • танк;
  • три боевые бронемашины;
  • пять автомобилей;
  • американскую артсистему М777;
  • орудие М119 (также производства США);
  • САУ "Гвоздика".
Военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Десантники овладели сетью опорных пунктов ВСУ под Артемовском
Вчера, 04:34

Южнодонецкое направление

Группировка "Восток" отразила два атаки штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки (ДНР), поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Урожайного, Старомайорского (ДНР) и Приютного (Запорожская область).
Потери ВСУ:
  • около 100 военнослужащих;
  • танк;
  • три пикапа;
  • САУ "Гвоздика";
  • орудие Д-20;
  • артсистема М777 производства США;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (также производства США).
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Киев окончательно потерял надежду на победу, заявил Азаров
Вчера, 12:07

Запорожское направление

Российские подразделения нанесли поражение 65-й, 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам в районах сел Работино и Пятихатки.
Противник потерял:
  • примерно 50 бойцов;
  • танк;
  • три автомобиля;
  • французскую САУ Caezar;
  • гаубицу "Мста-Б";
  • орудие Д-20.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Генерал ВСУ сделал шокирующее признание об армии России
Вчера, 02:56

Херсонское направление

В результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации уничтожены:
  • не менее 95 военнослужащих;
  • танк;
  • 12 автомобилей;
  • гаубица "Мста-Б";
  • орудие Д-20;
  • САУ "Гвоздика";
  • станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
СМИ: у Зеленского пропало "новогоднее настроение"
16 декабря, 22:44
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 132 районах, уничтожив командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ, пусковую установку РСЗО HIMARS в районе Константиновки (ДНР), а также склады топлива на аэродромах Канатово (Кировоградская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область).
Силы ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25, перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM, а также 91 беспилотник.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 декабря, 16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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