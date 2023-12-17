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"Абсурд". в США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 17.12.2023
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22:11 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/ssha-1916366866.html
"Абсурд". в США неожиданно высказались о России
"Абсурд". в США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 17.12.2023
"Абсурд". в США неожиданно высказались о России
США буквально вынудили Россию начать специальную военную операцию, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T22:11
2023-12-17T22:11
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. США буквально вынудили Россию начать специальную военную операцию, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х."Для русских нет никакой стратегической выгоды в продвижении вглубь Украины или угрозе Восточной Европе, это абсурд. У них никогда не было таких намерений. Мы вынудили русских вмешаться, они вмешались", — написал он.Макгрегор напомнил, что на начальном этапе конфликта Россия и Украина практически подписали мирный договор, но США остановили Зеленского.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Абсурд". в США неожиданно высказались о России

Полковник Макгрегор: США фактически вынудили Россию начать СВО

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. США буквально вынудили Россию начать специальную военную операцию, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х.
"Для русских нет никакой стратегической выгоды в продвижении вглубь Украины или угрозе Восточной Европе, это абсурд. У них никогда не было таких намерений. Мы вынудили русских вмешаться, они вмешались", — написал он.
Макгрегор напомнил, что на начальном этапе конфликта Россия и Украина практически подписали мирный договор, но США остановили Зеленского.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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