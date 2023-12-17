https://ria.ru/20231217/ssha-1916366866.html

"Абсурд". в США неожиданно высказались о России

"Абсурд". в США неожиданно высказались о России - РИА Новости, 17.12.2023

"Абсурд". в США неожиданно высказались о России

США буквально вынудили Россию начать специальную военную операцию, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T22:11

2023-12-17T22:11

2023-12-17T22:11

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владимир путин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. США буквально вынудили Россию начать специальную военную операцию, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х."Для русских нет никакой стратегической выгоды в продвижении вглубь Украины или угрозе Восточной Европе, это абсурд. У них никогда не было таких намерений. Мы вынудили русских вмешаться, они вмешались", — написал он.Макгрегор напомнил, что на начальном этапе конфликта Россия и Украина практически подписали мирный договор, но США остановили Зеленского.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, министерство обороны сша