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Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по хуситам, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2023
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02:39 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/ssha-1916257659.html
Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по хуситам, пишут СМИ
Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по хуситам, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2023
Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по хуситам, пишут СМИ
Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в ответ на участившиеся атаки... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T02:39
2023-12-17T02:39
в мире
сша
министерство обороны сша
йемен
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красное море
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в ответ на участившиеся атаки по судам в Красном море, сообщает портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена. Ранее хуситы предупредили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Пентагон отмечал, что эсминец США в Красном море сбил в субботу 14 БПЛА, запущенных с контролируемой хуситами территории. "Пентагон обсуждает возможность нанесения прямых ударов по военным объектам повстанцев-хуситов в Йемене", - говорится в сообщении портала. По данным Semafor, чиновники администрации президента США все больше обеспокоены тем, что "хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю". При этом собеседники портала отметили, что взвешивают возможность нанесения ударов с учетом опасений, что подобный шаг может привести к началу "более широкой войны против Ирана и его посредников". Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу заявил, что Иран должен принять меры, чтобы положить конец угрозе судоходству, которая исходит от хуситов. Ранее в Тегеране отвергали заявления западных стран, в частности, США и Британии, о якобы причастности Тегерана к атакам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на торговые суда в Красном море. Иран подчеркивал, что "группы сопротивления" на Ближнем Востоке, например, сторонники хуситов, не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему, "эти группировки принимают решения и действуют, исходя из своих собственных принципов и приоритетов, а также интересов своей страны и народа".
https://ria.ru/20231127/piraty-1912012909.html
https://ria.ru/20231216/udar-1916200777.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, йемен, джо байден, красное море
В мире, США, Министерство обороны США, Йемен, Джо Байден, Красное море
Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по хуситам, пишут СМИ

Semafor: Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по объектам хуситов

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в ответ на участившиеся атаки по судам в Красном море, сообщает портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена.
Ранее хуситы предупредили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Пентагон отмечал, что эсминец США в Красном море сбил в субботу 14 БПЛА, запущенных с контролируемой хуситами территории.
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"Пентагон обсуждает возможность нанесения прямых ударов по военным объектам повстанцев-хуситов в Йемене", - говорится в сообщении портала.
По данным Semafor, чиновники администрации президента США все больше обеспокоены тем, что "хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю".
При этом собеседники портала отметили, что взвешивают возможность нанесения ударов с учетом опасений, что подобный шаг может привести к началу "более широкой войны против Ирана и его посредников".
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу заявил, что Иран должен принять меры, чтобы положить конец угрозе судоходству, которая исходит от хуситов.
Ранее в Тегеране отвергали заявления западных стран, в частности, США и Британии, о якобы причастности Тегерана к атакам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на торговые суда в Красном море. Иран подчеркивал, что "группы сопротивления" на Ближнем Востоке, например, сторонники хуситов, не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему, "эти группировки принимают решения и действуют, исходя из своих собственных принципов и приоритетов, а также интересов своей страны и народа".
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