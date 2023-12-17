Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по хуситам, пишут СМИ
Semafor: Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по объектам хуситов
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) в ответ на участившиеся атаки по судам в Красном море, сообщает портал Semafor со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена.
Ранее хуситы предупредили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Пентагон отмечал, что эсминец США в Красном море сбил в субботу 14 БПЛА, запущенных с контролируемой хуситами территории.
"Пентагон обсуждает возможность нанесения прямых ударов по военным объектам повстанцев-хуситов в Йемене", - говорится в сообщении портала.
По данным Semafor, чиновники администрации президента США все больше обеспокоены тем, что "хуситы и их спонсоры в Тегеране пытаются подорвать мировую морскую торговлю".
При этом собеседники портала отметили, что взвешивают возможность нанесения ударов с учетом опасений, что подобный шаг может привести к началу "более широкой войны против Ирана и его посредников".
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу заявил, что Иран должен принять меры, чтобы положить конец угрозе судоходству, которая исходит от хуситов.
Ранее в Тегеране отвергали заявления западных стран, в частности, США и Британии, о якобы причастности Тегерана к атакам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) на торговые суда в Красном море. Иран подчеркивал, что "группы сопротивления" на Ближнем Востоке, например, сторонники хуситов, не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему, "эти группировки принимают решения и действуют, исходя из своих собственных принципов и приоритетов, а также интересов своей страны и народа".