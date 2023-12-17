https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916324539.html

Путин рассказал, о чем говорил с бойцами СВО

Путин рассказал, о чем говорил с бойцами СВО - РИА Новости, 17.12.2023

Путин рассказал, о чем говорил с бойцами СВО

Бойцы СВО, являясь представителями разных национальностей и вероисповедания, готовы сделать всё, чтобы защитить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:21

2023-12-17T16:21

2023-12-17T16:56

специальная военная операция на украине

россия

общество

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бойцы СВО, являясь представителями разных национальностей и вероисповедания, готовы сделать всё, чтобы защитить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."Я регулярно общаюсь с нашими ребятами, с нашими бойцами, с командирами, и они не раз рассказывали, что в одном взводе, в одном отделении часто вместе люди разных национальностей, вероисповедания, но всех объединяет настоящее братство, воля к победе, готовность сделать все, чтобы защитить Россию, а она у нас одна", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20231204/svo-1913141522.html

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россия, общество, владимир путин, единая россия