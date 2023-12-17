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Путин рассказал, о чем говорил с бойцами СВО - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 17.12.2023 (обновлено: 16:56 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916324539.html
Путин рассказал, о чем говорил с бойцами СВО
Путин рассказал, о чем говорил с бойцами СВО - РИА Новости, 17.12.2023
Путин рассказал, о чем говорил с бойцами СВО
Бойцы СВО, являясь представителями разных национальностей и вероисповедания, готовы сделать всё, чтобы защитить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:21
2023-12-17T16:56
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бойцы СВО, являясь представителями разных национальностей и вероисповедания, готовы сделать всё, чтобы защитить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."Я регулярно общаюсь с нашими ребятами, с нашими бойцами, с командирами, и они не раз рассказывали, что в одном взводе, в одном отделении часто вместе люди разных национальностей, вероисповедания, но всех объединяет настоящее братство, воля к победе, готовность сделать все, чтобы защитить Россию, а она у нас одна", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20231204/svo-1913141522.html
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россия, общество, владимир путин, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин, Единая Россия
Путин рассказал, о чем говорил с бойцами СВО

Путин: бойцы СВО выразили готовность сделать все, чтобы защитить Россию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бойцы СВО, являясь представителями разных национальностей и вероисповедания, готовы сделать всё, чтобы защитить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я регулярно общаюсь с нашими ребятами, с нашими бойцами, с командирами, и они не раз рассказывали, что в одном взводе, в одном отделении часто вместе люди разных национальностей, вероисповедания, но всех объединяет настоящее братство, воля к победе, готовность сделать все, чтобы защитить Россию, а она у нас одна", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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