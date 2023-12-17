https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916324539.html
Путин рассказал, о чем говорил с бойцами СВО
Путин рассказал, о чем говорил с бойцами СВО - РИА Новости, 17.12.2023
Путин рассказал, о чем говорил с бойцами СВО
Бойцы СВО, являясь представителями разных национальностей и вероисповедания, готовы сделать всё, чтобы защитить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:21
2023-12-17T16:21
2023-12-17T16:56
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_94e8f289320ed7b913f59ca4864da6a9.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бойцы СВО, являясь представителями разных национальностей и вероисповедания, готовы сделать всё, чтобы защитить Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."Я регулярно общаюсь с нашими ребятами, с нашими бойцами, с командирами, и они не раз рассказывали, что в одном взводе, в одном отделении часто вместе люди разных национальностей, вероисповедания, но всех объединяет настоящее братство, воля к победе, готовность сделать все, чтобы защитить Россию, а она у нас одна", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20231204/svo-1913141522.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51ba08d4f7b2ce6967e8ed878c168986.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин, Единая Россия
Путин рассказал, о чем говорил с бойцами СВО
Путин: бойцы СВО выразили готовность сделать все, чтобы защитить Россию