https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916322450.html

Россия одержит всенародную победу в спецоперации, заявил Медведев

Россия одержит всенародную победу в спецоперации, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023

Россия одержит всенародную победу в спецоперации, заявил Медведев

Россия одержит всенародную победу в ходе специальной военной операции, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:10

2023-12-17T16:10

2023-12-17T16:11

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий медведев

единая россия

нато

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_ab5a6e68c7a6f8aff576677d1b0f4055.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия одержит всенародную победу в ходе специальной военной операции, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский когда-то сказал - "Великая Отечественная война была всенародной, и победа над врагом тоже была всенародной", такую же всенародную победу мы одержим и в этой борьбе", - сказал Медведев в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916321771.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, дмитрий медведев, единая россия, нато, владимир путин, россия