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Россия одержит всенародную победу в спецоперации, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:10 17.12.2023 (обновлено: 16:11 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916322450.html
Россия одержит всенародную победу в спецоперации, заявил Медведев
Россия одержит всенародную победу в спецоперации, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
Россия одержит всенародную победу в спецоперации, заявил Медведев
Россия одержит всенародную победу в ходе специальной военной операции, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:10
2023-12-17T16:11
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий медведев
единая россия
нато
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия одержит всенародную победу в ходе специальной военной операции, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский когда-то сказал - "Великая Отечественная война была всенародной, и победа над врагом тоже была всенародной", такую же всенародную победу мы одержим и в этой борьбе", - сказал Медведев в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916321771.html
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безопасность, дмитрий медведев, единая россия, нато, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Медведев, Единая Россия, НАТО, Владимир Путин, Россия
Россия одержит всенародную победу в спецоперации, заявил Медведев

Россия одержит всенародную победу в спецоперации, заявил Медведев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия одержит всенародную победу в ходе специальной военной операции, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский когда-то сказал - "Великая Отечественная война была всенародной, и победа над врагом тоже была всенародной", такую же всенародную победу мы одержим и в этой борьбе", - сказал Медведев в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Россия в СВО ведет борьбу с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев
Вчера, 16:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДмитрий МедведевЕдиная РоссияНАТОВладимир ПутинРоссия
 
 
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