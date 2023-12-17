Рейтинг@Mail.ru
Россия в СВО ведет борьбу с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 17.12.2023 (обновлено: 16:07 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916321771.html
Россия в СВО ведет борьбу с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев
Россия в СВО ведет борьбу с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
Россия в СВО ведет борьбу с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев
В ходе специальной военной операции Россия ведет борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:06
2023-12-17T16:07
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
единая россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В ходе специальной военной операции Россия ведет борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "В ходе специальной военной операции, как и 80 лет назад, в годы Великой Отечественной войны, мы ведем борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, для которого не только нормы международного права, но даже моральные основы жизни человечества, принцип добрососедства являются пустым звуком", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит на ВДНХ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_eac7fee935581d15c0a8d3b43472f256.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, единая россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Безопасность
Россия в СВО ведет борьбу с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев

Медведев: Россия в ходе СВО ведет борьбу с опасным, циничным и жестоким врагом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В ходе специальной военной операции Россия ведет борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В ходе специальной военной операции, как и 80 лет назад, в годы Великой Отечественной войны, мы ведем борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, для которого не только нормы международного права, но даже моральные основы жизни человечества, принцип добрососедства являются пустым звуком", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит на ВДНХ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала