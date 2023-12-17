https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916321771.html
Россия в СВО ведет борьбу с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев
Россия в СВО ведет борьбу с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
Россия в СВО ведет борьбу с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев
В ходе специальной военной операции Россия ведет борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:06
2023-12-17T16:06
2023-12-17T16:07
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
единая россия
безопасность
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В ходе специальной военной операции Россия ведет борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "В ходе специальной военной операции, как и 80 лет назад, в годы Великой Отечественной войны, мы ведем борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, для которого не только нормы международного права, но даже моральные основы жизни человечества, принцип добрососедства являются пустым звуком", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит на ВДНХ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Безопасность
Россия в СВО ведет борьбу с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев
Медведев: Россия в ходе СВО ведет борьбу с опасным, циничным и жестоким врагом
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В ходе специальной военной операции Россия ведет борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В ходе специальной военной операции, как и 80 лет назад, в годы Великой Отечественной войны, мы ведем борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, для которого не только нормы международного права, но даже моральные основы жизни человечества, принцип добрососедства являются пустым звуком", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит на ВДНХ.