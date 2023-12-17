https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916321771.html

Россия в СВО ведет борьбу с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев

Россия в СВО ведет борьбу с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023

Россия в СВО ведет борьбу с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев

В ходе специальной военной операции Россия ведет борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:06

2023-12-17T16:06

2023-12-17T16:07

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

единая россия

безопасность

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В ходе специальной военной операции Россия ведет борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "В ходе специальной военной операции, как и 80 лет назад, в годы Великой Отечественной войны, мы ведем борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, для которого не только нормы международного права, но даже моральные основы жизни человечества, принцип добрососедства являются пустым звуком", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия", который проходит на ВДНХ.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий медведев, единая россия, безопасность