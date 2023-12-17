https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916318929.html

Противники России в СВО терпят поражение, заявил Медведев

Противники России в СВО терпят поражение, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023

Противники России в СВО терпят поражение, заявил Медведев

Никто никогда не смог подчинить Россию своей воле, не смогут и сейчас, стране удалось выстоять под колоссальным давлением, а ответом на действия противников... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:56

2023-12-17T15:56

2023-12-17T16:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Никто никогда не смог подчинить Россию своей воле, не смогут и сейчас, стране удалось выстоять под колоссальным давлением, а ответом на действия противников стали стойкость и сплоченность общества, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Надо признаться, что наши противники плохо выучили уроки тысячелетней истории. Сейчас они действительно расписываются в своем бессилии, терпят поражение. Неудивительно. Тем более, что в течение веков нас никому не удалось подчинить своей воле. Не получится и сейчас. Мы смогли выстоять под колоссальным давлением. Ответом на действия наших противников стала стойкость и сплоченность российского общества", - сказал Медведев в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая россия".

https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916322450.html

россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, дмитрий медведев, единая россия