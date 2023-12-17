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Противники России в СВО терпят поражение, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:56 17.12.2023 (обновлено: 16:38 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916318929.html
Противники России в СВО терпят поражение, заявил Медведев
Противники России в СВО терпят поражение, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
Противники России в СВО терпят поражение, заявил Медведев
Никто никогда не смог подчинить Россию своей воле, не смогут и сейчас, стране удалось выстоять под колоссальным давлением, а ответом на действия противников... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:56
2023-12-17T16:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Никто никогда не смог подчинить Россию своей воле, не смогут и сейчас, стране удалось выстоять под колоссальным давлением, а ответом на действия противников стали стойкость и сплоченность общества, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Надо признаться, что наши противники плохо выучили уроки тысячелетней истории. Сейчас они действительно расписываются в своем бессилии, терпят поражение. Неудивительно. Тем более, что в течение веков нас никому не удалось подчинить своей воле. Не получится и сейчас. Мы смогли выстоять под колоссальным давлением. Ответом на действия наших противников стала стойкость и сплоченность российского общества", - сказал Медведев в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая россия".
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916322450.html
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безопасность, россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Противники России в СВО терпят поражение, заявил Медведев

Медведев: никто никогда не смог подчинить Россию, не смогут и сейчас

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Никто никогда не смог подчинить Россию своей воле, не смогут и сейчас, стране удалось выстоять под колоссальным давлением, а ответом на действия противников стали стойкость и сплоченность общества, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Надо признаться, что наши противники плохо выучили уроки тысячелетней истории. Сейчас они действительно расписываются в своем бессилии, терпят поражение. Неудивительно. Тем более, что в течение веков нас никому не удалось подчинить своей воле. Не получится и сейчас. Мы смогли выстоять под колоссальным давлением. Ответом на действия наших противников стала стойкость и сплоченность российского общества", - сказал Медведев в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая россия".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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