https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916318929.html
Противники России в СВО терпят поражение, заявил Медведев
Противники России в СВО терпят поражение, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023
Противники России в СВО терпят поражение, заявил Медведев
Никто никогда не смог подчинить Россию своей воле, не смогут и сейчас, стране удалось выстоять под колоссальным давлением, а ответом на действия противников... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:56
2023-12-17T15:56
2023-12-17T16:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916320524_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6614b85d65951f6aa13bf00b9f3411c.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Никто никогда не смог подчинить Россию своей воле, не смогут и сейчас, стране удалось выстоять под колоссальным давлением, а ответом на действия противников стали стойкость и сплоченность общества, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Надо признаться, что наши противники плохо выучили уроки тысячелетней истории. Сейчас они действительно расписываются в своем бессилии, терпят поражение. Неудивительно. Тем более, что в течение веков нас никому не удалось подчинить своей воле. Не получится и сейчас. Мы смогли выстоять под колоссальным давлением. Ответом на действия наших противников стала стойкость и сплоченность российского общества", - сказал Медведев в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая россия".
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916322450.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916320524_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2812fc27fbf7d96ee75ba9ab3113ec2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Противники России в СВО терпят поражение, заявил Медведев
Медведев: никто никогда не смог подчинить Россию, не смогут и сейчас
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Никто никогда не смог подчинить Россию своей воле, не смогут и сейчас, стране удалось выстоять под колоссальным давлением, а ответом на действия противников стали стойкость и сплоченность общества, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Надо признаться, что наши противники плохо выучили уроки тысячелетней истории. Сейчас они действительно расписываются в своем бессилии, терпят поражение. Неудивительно. Тем более, что в течение веков нас никому не удалось подчинить своей воле. Не получится и сейчас. Мы смогли выстоять под колоссальным давлением. Ответом на действия наших противников стала стойкость и сплоченность российского общества", - сказал Медведев в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая россия".
Россия одержит всенародную победу в спецоперации, заявил Медведев