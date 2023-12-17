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Российские военные уничтожили командный пункт 47-й мехбригады ВСУ
Российские военные уничтожили командный пункт 47-й мехбригады ВСУ - РИА Новости, 17.12.2023
Российские военные уничтожили командный пункт 47-й мехбригады ВСУ
Российские военные уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады украинской армии, нанесено поражение складам топлива для авиатехники ВСУ на... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:43
2023-12-17T14:43
2023-12-17T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
хмельницкая область
кировоградская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады украинской армии, нанесено поражение складам топлива для авиатехники ВСУ на аэродромах Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. "Уничтожен командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, поражены: в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики пусковая установка системы залпового огня HIMARS, на аэродроме Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области склады топлива для авиатехники ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах", - отмечает МО РФ.
хмельницкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, хмельницкая область, кировоградская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Хмельницкая область, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили командный пункт 47-й мехбригады ВСУ
ВС РФ уничтожили командный пункт 47-й мехбригады ВСУ и два склада авиатоплива