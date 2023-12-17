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Российские военные уничтожили командный пункт 47-й мехбригады ВСУ

Российские военные уничтожили командный пункт 47-й мехбригады ВСУ - РИА Новости, 17.12.2023

Российские военные уничтожили командный пункт 47-й мехбригады ВСУ

Российские военные уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады украинской армии, нанесено поражение складам топлива для авиатехники ВСУ на... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:43

2023-12-17T14:43

2023-12-17T14:43

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

хмельницкая область

кировоградская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские военные уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады украинской армии, нанесено поражение складам топлива для авиатехники ВСУ на аэродромах Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. "Уничтожен командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, поражены: в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики пусковая установка системы залпового огня HIMARS, на аэродроме Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области склады топлива для авиатехники ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах", - отмечает МО РФ.

хмельницкая область

кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, хмельницкая область, кировоградская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)