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Киев потерял до 50 военных на Запорожском направлении

Киев потерял до 50 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 17.12.2023

Киев потерял до 50 военных на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 50... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:15

2023-12-17T14:15

2023-12-17T14:28

киев

россия

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 50 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 33-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области", — говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три автомобиля", — добавили в МО РФ.Кроме того, по данным Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20.

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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность