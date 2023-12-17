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Киев потерял до 50 военных на Запорожском направлении
Киев потерял до 50 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 17.12.2023
Киев потерял до 50 военных на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 50... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:15
2023-12-17T14:15
2023-12-17T14:28
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вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад на запорожском направлении, потери противника составили до 50 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 33-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области", — говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три автомобиля", — добавили в МО РФ.Кроме того, по данным Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-20.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Киев потерял до 50 военных на Запорожском направлении
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 50 военных на Запорожском направлении