https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916262057.html

Российские войска ударили по ВСУ на Донецком направлении

Российские войска ударили по ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.12.2023

Российские войска ударили по ВСУ на Донецком направлении

За сутки российские военные ударили по позициям ВСУ в районах восьми населенных пунктов на Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T05:06

2023-12-17T05:06

2023-12-17T09:19

специальная военная операция на украине

клещеевка

вадим астафьев

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За сутки российские военные ударили по позициям ВСУ в районах восьми населенных пунктов на Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск <...> нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Богдановка, Артемовское, Раздоловка, Красное, Андреевка и Марьинка", — сказал он.Кроме того, отметил Астафьев, российские подразделения отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ в районах Клещеевки и Победы. Артиллерия, тяжелые огнеметные системы и барражирующие боеприпасы, в свою очередь, атаковали восемь опорных пунктов противника, добавил он.Начальник пресс-центра напомнил, что за предыдущие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении порядка 290 военнослужащих убитыми и ранеными, а также один танк, две боевые машины пехоты, пикап и миномет калибра 120 миллиметров.

https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916260680.html

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клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, безопасность