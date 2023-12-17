Рейтинг@Mail.ru
Российские войска ударили по ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 17.12.2023 (обновлено: 09:19 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916262057.html
Российские войска ударили по ВСУ на Донецком направлении
Российские войска ударили по ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.12.2023
Российские войска ударили по ВСУ на Донецком направлении
За сутки российские военные ударили по позициям ВСУ в районах восьми населенных пунктов на Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T05:06
2023-12-17T09:19
специальная военная операция на украине
клещеевка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849264966_0:9:1819:1032_1920x0_80_0_0_b70baafd51d2b2a3f0b95c314863e017.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За сутки российские военные ударили по позициям ВСУ в районах восьми населенных пунктов на Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск &lt;...&gt; нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Богдановка, Артемовское, Раздоловка, Красное, Андреевка и Марьинка", — сказал он.Кроме того, отметил Астафьев, российские подразделения отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ в районах Клещеевки и Победы. Артиллерия, тяжелые огнеметные системы и барражирующие боеприпасы, в свою очередь, атаковали восемь опорных пунктов противника, добавил он.Начальник пресс-центра напомнил, что за предыдущие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении порядка 290 военнослужащих убитыми и ранеными, а также один танк, две боевые машины пехоты, пикап и миномет калибра 120 миллиметров.
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916260680.html
клещеевка
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849264966_350:106:1584:1032_1920x0_80_0_0_dc5888bfb2ce15c600f72b80addeea40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Безопасность
Российские войска ударили по ВСУ на Донецком направлении

Войска нанесли поражение ВСУ в восьми населенных пунктах на Донецком направлении

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. За сутки российские военные ударили по позициям ВСУ в районах восьми населенных пунктов на Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск <...> нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Богдановка, Артемовское, Раздоловка, Красное, Андреевка и Марьинка", — сказал он.
Кроме того, отметил Астафьев, российские подразделения отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ в районах Клещеевки и Победы. Артиллерия, тяжелые огнеметные системы и барражирующие боеприпасы, в свою очередь, атаковали восемь опорных пунктов противника, добавил он.
Начальник пресс-центра напомнил, что за предыдущие сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении порядка 290 военнослужащих убитыми и ранеными, а также один танк, две боевые машины пехоты, пикап и миномет калибра 120 миллиметров.
Военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Десантники овладели сетью опорных пунктов ВСУ под Артемовском
04:34
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала