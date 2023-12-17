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Группировка войск "Запад" уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении

Группировка войск "Запад" уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.12.2023

Группировка войск "Запад" уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении

Разведчики и расчеты артиллерии группировки войск "Запад" выявили и уничтожили позиции и скопление живой силы ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T04:03

2023-12-17T04:03

2023-12-17T04:13

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ЛУГАНСК, 17 дек — РИА Новости. Разведчики и расчеты артиллерии группировки войск "Запад" выявили и уничтожили позиции и скопление живой силы ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", действующего на Купянском направлении, выявили скопление живой силы ВСУ на своих позициях и передали данные об их местонахождении артиллеристам. Считанные минуты понадобились, чтобы рассчитать координаты, занять нужную огневую позицию и нанести поражение противнику", — заявили в министерстве.В ведомстве добавили, что после выполнения боевой задачи разведчики совершили многокилометровый марш к месту эвакуации и выехали на бронеавтомобилях к точке сбора. "Каждую минуту в воздухе находится беспилотник для выявления противника и корректировки артиллерии. Вот сейчас было обнаружено скопление личного состава ВСУ, которые делали инженерные сооружения на своих позициях. Координаты целей были переданы артиллерийским подразделениям. Противник в кротчайшие сроки был уничтожен", — отметил разведчик-оператор с позывным "Окуляр".В субботу Минобороны сообщило, что за сутки на этом направлении ВСУ потеряли примерно 35 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, три пикапа, а также гаубицу Д-30.

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