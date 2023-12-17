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Группировка войск "Запад" уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.12.2023
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04:03 17.12.2023 (обновлено: 04:13 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916259568.html
Группировка войск "Запад" уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении
Группировка войск "Запад" уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 17.12.2023
Группировка войск "Запад" уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении
Разведчики и расчеты артиллерии группировки войск "Запад" выявили и уничтожили позиции и скопление живой силы ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T04:03
2023-12-17T04:13
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ЛУГАНСК, 17 дек — РИА Новости. Разведчики и расчеты артиллерии группировки войск "Запад" выявили и уничтожили позиции и скопление живой силы ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск &quot;Запад&quot;, действующего на Купянском направлении, выявили скопление живой силы ВСУ на своих позициях и передали данные об их местонахождении артиллеристам. Считанные минуты понадобились, чтобы рассчитать координаты, занять нужную огневую позицию и нанести поражение противнику&quot;, — заявили в министерстве.В ведомстве добавили, что после выполнения боевой задачи разведчики совершили многокилометровый марш к месту эвакуации и выехали на бронеавтомобилях к точке сбора. "Каждую минуту в воздухе находится беспилотник для выявления противника и корректировки артиллерии. Вот сейчас было обнаружено скопление личного состава ВСУ, которые делали инженерные сооружения на своих позициях. Координаты целей были переданы артиллерийским подразделениям. Противник в кротчайшие сроки был уничтожен", — отметил разведчик-оператор с позывным "Окуляр".В субботу Минобороны сообщило, что за сутки на этом направлении ВСУ потеряли примерно 35 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, три пикапа, а также гаубицу Д-30.
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916258496.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Безопасность
Группировка войск "Запад" уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении

МО: группировка войск "Запад" уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России
Артиллеристы вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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ЛУГАНСК, 17 дек — РИА Новости. Разведчики и расчеты артиллерии группировки войск "Запад" выявили и уничтожили позиции и скопление живой силы ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", действующего на Купянском направлении, выявили скопление живой силы ВСУ на своих позициях и передали данные об их местонахождении артиллеристам. Считанные минуты понадобились, чтобы рассчитать координаты, занять нужную огневую позицию и нанести поражение противнику", — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что после выполнения боевой задачи разведчики совершили многокилометровый марш к месту эвакуации и выехали на бронеавтомобилях к точке сбора.
"Каждую минуту в воздухе находится беспилотник для выявления противника и корректировки артиллерии. Вот сейчас было обнаружено скопление личного состава ВСУ, которые делали инженерные сооружения на своих позициях. Координаты целей были переданы артиллерийским подразделениям. Противник в кротчайшие сроки был уничтожен", — отметил разведчик-оператор с позывным "Окуляр".
В субботу Минобороны сообщило, что за сутки на этом направлении ВСУ потеряли примерно 35 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, три пикапа, а также гаубицу Д-30.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Инструкторы подготовили штурмовые группы для действий под Купянском
03:03
 
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