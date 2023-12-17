https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916258496.html
Инструкторы подготовили штурмовые группы для действий под Купянском
Инструкторы подготовили штурмовые группы для действий под Купянском - РИА Новости, 17.12.2023
Инструкторы подготовили штурмовые группы для действий под Купянском
Инструкторы "Западной" группировки войск подготовили свежие штурмовые группы из военнослужащих, заключивших первые и новые контракты о прохождении военной... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T03:03
2023-12-17T03:03
2023-12-17T03:03
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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Инструкторы "Западной" группировки войск подготовили свежие штурмовые группы из военнослужащих, заключивших первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах ВС РФ, сообщили журналистам в Минобороны. "Инструкторы завершили подготовку очередной группы бойцов штурмового подразделения "Западной" группировки войск на полигоне в базовом районе СВО. Данные военнослужащие заключили первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации" - сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что штурмовики совершенствовали боевую подготовку. В программу обучения входило восстановление навыков использования стрелкового оружия, вождения боевых машин, управления различных видов беспилотных летательных аппаратов, оказания первой помощи и порядок действий в различных ситуациях. Огневая и тактическая подготовка штурмовых групп на полигоне идет круглосуточно по несколько часов. Для отработки действий в темное время суток используются приборы ночного видения. Часть тренировок проходит на площадке, имитирующей городскую застройку. "Для военнослужащих создана программа обучения на опыте боевых действий. Даём максимум необходимой информации. Как вести себя в бою, использовать средства связи, летать на "птичках", корректировать огонь артиллерии, оказывать первую помощь себе и товарищам", - сказал инструктор с позывным "Лотос".
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Инструкторы подготовили штурмовые группы для действий под Купянском
МО: инструкторы подготовили штурмовые группы для действий под Купянском
ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Инструкторы "Западной" группировки войск подготовили свежие штурмовые группы из военнослужащих, заключивших первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах ВС РФ, сообщили журналистам в Минобороны.
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"Инструкторы завершили подготовку очередной группы бойцов штурмового подразделения "Западной" группировки войск на полигоне в базовом районе СВО. Данные военнослужащие заключили первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации" - сообщили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что штурмовики совершенствовали боевую подготовку. В программу обучения входило восстановление навыков использования стрелкового оружия, вождения боевых машин, управления различных видов беспилотных летательных аппаратов, оказания первой помощи и порядок действий в различных ситуациях. Огневая и тактическая подготовка штурмовых групп на полигоне идет круглосуточно по несколько часов. Для отработки действий в темное время суток используются приборы ночного видения. Часть тренировок проходит на площадке, имитирующей городскую застройку.
"Для военнослужащих создана программа обучения на опыте боевых действий. Даём максимум необходимой информации. Как вести себя в бою, использовать средства связи, летать на "птичках", корректировать огонь артиллерии, оказывать первую помощь себе и товарищам", - сказал инструктор с позывным "Лотос".
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