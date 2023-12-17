https://ria.ru/20231217/sochi-1916317001.html

В Сочи предупредили об ухудшении погоды

В Сочи предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 17.12.2023

В Сочи предупредили об ухудшении погоды

Дождь со снегом пройдёт на территории Сочи с вечера воскресенья и до окончания понедельника, синоптики также прогнозируют гололедицу в предгорных районах,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:39

2023-12-17T15:39

2023-12-17T15:39

общество

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 17 дек – РИА Новости. Дождь со снегом пройдёт на территории Сочи с вечера воскресенья и до окончания понедельника, синоптики также прогнозируют гололедицу в предгорных районах, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее мэрия предупреждала о ливнях до середины текущего дня. "В соответствии с предупреждением синоптиков о неблагоприятных погодных условиях с вечера 17 декабря до конца дня 18 декабря 2023 года на территории Сочи ожидаются дожди – ночью небольшие, днем умеренные. Ночью и утром вероятен дождь со снегом", - говорится в сообщении. Непогода также возможна в предгорной зоне курорта, где согласно прогнозу возможна гололедица, налипание мокрого снега на проводах, ухудшение видимости на дорогах из-за осадков до тысячи метров. "В горах на высотах от 1500 метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность", - добавили в мэрии. Там же отметили, что в связи с непогодой городские службы перевели на усиленный режим работы, текущая обстановка находится под контролем оперативного штаба, поясняют власти. Жителей и гостей курорта просят воздержаться от выходов в горы, не выезжать в предгорные районы на автомобилях, не оборудованных зимней резиной. Кроме прочего, о неблагоприятных погодных условиях на федеральной территории "Сириус", граничащей с Сочи, предупредили экстренные службы, там также прогнозируют снег с дождём. Сейчас в Центральном районе города температура воздуха держится в пределах 8 градусов тепла, пасмурно, осадков нет, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20231217/pogoda-1916292794.html

сочи

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сочи, краснодарский край