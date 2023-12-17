https://ria.ru/20231217/situatsiya-1916294104.html

Пушилин прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения

Пушилин прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения - РИА Новости, 17.12.2023

Пушилин прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя ситуацию на линии соприкосновения, сообщил РИА Новости, что настроен оптимистично. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T12:39

2023-12-17T12:39

2023-12-17T12:39

специальная военная операция на украине

денис пушилин

россия

единая россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя ситуацию на линии соприкосновения, сообщил РИА Новости, что настроен оптимистично. "Я настроен оптимистично, но что касается деталей и оперативной обстановки, то это всё широко освещается сейчас Министерством обороны", - ответил Пушилин в кулуарах съезда "Единой России" на вопрос о ситуации на линии соприкосновения. Съезд "Единой России" пройдет в воскресенье, 17 декабря, на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ, его участники поддержат выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году, а также проведут ротацию руководящих органов, сообщили ранее в партии.

https://ria.ru/20231217/vsu-1916262759.html

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денис пушилин, россия, единая россия