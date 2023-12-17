Рейтинг@Mail.ru
Пушилин прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/situatsiya-1916294104.html
Пушилин прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения
Пушилин прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения - РИА Новости, 17.12.2023
Пушилин прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения
Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя ситуацию на линии соприкосновения, сообщил РИА Новости, что настроен оптимистично. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T12:39
2023-12-17T12:39
специальная военная операция на украине
денис пушилин
россия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:287:3016:1985_1920x0_80_0_0_30daed8ab32cd19bb776c4c572cf5cf8.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя ситуацию на линии соприкосновения, сообщил РИА Новости, что настроен оптимистично. "Я настроен оптимистично, но что касается деталей и оперативной обстановки, то это всё широко освещается сейчас Министерством обороны", - ответил Пушилин в кулуарах съезда "Единой России" на вопрос о ситуации на линии соприкосновения. Съезд "Единой России" пройдет в воскресенье, 17 декабря, на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ, его участники поддержат выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году, а также проведут ротацию руководящих органов, сообщили ранее в партии.
https://ria.ru/20231217/vsu-1916262759.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84042b9776132b7f76093d5b87dffcf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, россия, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Россия, Единая Россия
Пушилин прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения

Пушилин выразил оптимизм по поводу ситуации на линии соприкосновения

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБоец ВС РФ в зоне СВО
Боец ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Боец ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя ситуацию на линии соприкосновения, сообщил РИА Новости, что настроен оптимистично.
"Я настроен оптимистично, но что касается деталей и оперативной обстановки, то это всё широко освещается сейчас Министерством обороны", - ответил Пушилин в кулуарах съезда "Единой России" на вопрос о ситуации на линии соприкосновения.
Съезд "Единой России" пройдет в воскресенье, 17 декабря, на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ, его участники поддержат выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году, а также проведут ротацию руководящих органов, сообщили ранее в партии.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Побывавший в зоне СВО украинский журналист признал неприятную правду о ВСУ
Вчера, 05:32
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинРоссияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала