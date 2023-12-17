https://ria.ru/20231217/situatsiya-1916294104.html
Пушилин прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения
Пушилин прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения - РИА Новости, 17.12.2023
Пушилин прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения
Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя ситуацию на линии соприкосновения, сообщил РИА Новости, что настроен оптимистично. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T12:39
2023-12-17T12:39
2023-12-17T12:39
специальная военная операция на украине
денис пушилин
россия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:287:3016:1985_1920x0_80_0_0_30daed8ab32cd19bb776c4c572cf5cf8.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя ситуацию на линии соприкосновения, сообщил РИА Новости, что настроен оптимистично. "Я настроен оптимистично, но что касается деталей и оперативной обстановки, то это всё широко освещается сейчас Министерством обороны", - ответил Пушилин в кулуарах съезда "Единой России" на вопрос о ситуации на линии соприкосновения. Съезд "Единой России" пройдет в воскресенье, 17 декабря, на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ, его участники поддержат выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году, а также проведут ротацию руководящих органов, сообщили ранее в партии.
https://ria.ru/20231217/vsu-1916262759.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84042b9776132b7f76093d5b87dffcf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, россия, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Россия, Единая Россия
Пушилин прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения
Пушилин выразил оптимизм по поводу ситуации на линии соприкосновения