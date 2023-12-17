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В Москве начался съезд "Единой России"
В Москве начался съезд "Единой России" - РИА Новости, 17.12.2023
В Москве начался съезд "Единой России"
Съезд партии "Единая Россия" стартовал в Москве на площадке выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:34
2023-12-17T15:34
2023-12-17T15:49
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
единая россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" стартовал в Москве на площадке выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.Пленарное заседание съезда открыл председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."По данным регистрации, из 551 делегата XXI Съезда партии присутствуют 492 делегата… Кворум имеется, предлагаю начать работу пленарного заседания съезда", - сказал Медведев и поставил вопрос на голосование.По итогам голосования вопрос был поддержан единогласно.Делегаты, кроме того, утвердили предложенные повестку и регламент съезда, а также подтвердили полномочия рабочих органов - счетной, мандатной, редакционной комиссий и секретариата съезда.Председатель партии отметил, что до пленарного заседания состоялось совместное заседание высшего и генерального советов партии, на котором предложения по проектам повестки и решений съезда были поддержаны."Пленарное заседание XXI съезда партии "Единая Россия" объявляется открытым", - подытожил Медведев.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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выставка-форум "россия", единая россия, дмитрий медведев, москва
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Единая Россия, Дмитрий Медведев, Москва
В Москве начался съезд "Единой России"
В Москве начался съезд "Единой России" на площадке выставки на ВДНХ
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" стартовал в Москве на площадке выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Пленарное заседание съезда открыл председатель "Единой России" Дмитрий Медведев
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"По данным регистрации, из 551 делегата XXI Съезда партии присутствуют 492 делегата… Кворум имеется, предлагаю начать работу пленарного заседания съезда", - сказал Медведев и поставил вопрос на голосование.
По итогам голосования вопрос был поддержан единогласно.
Делегаты, кроме того, утвердили предложенные повестку и регламент съезда, а также подтвердили полномочия рабочих органов - счетной, мандатной, редакционной комиссий и секретариата съезда.
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Председатель партии отметил, что до пленарного заседания состоялось совместное заседание высшего и генерального советов партии, на котором предложения по проектам повестки и решений съезда были поддержаны.
"Пленарное заседание XXI съезда партии "Единая Россия" объявляется открытым", - подытожил Медведев.
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