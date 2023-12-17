https://ria.ru/20231217/serbiya-1916295717.html

Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах в Сербии

Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах в Сербии - РИА Новости, 17.12.2023

Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич проголосовал на выборах депутатов Скупщины (однопалатного парламента) страны, властей автономного края Воеводина и органов... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T12:58

2023-12-17T12:58

2023-12-17T12:58

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БЕЛГРАД, 17 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проголосовал на выборах депутатов Скупщины (однопалатного парламента) страны, властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье проходят внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Всего определено около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Отпечатаны более 6,5 миллионов бюллетеней, волеизъявление проходит с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск). Глава сербского государства и член правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) прибыл около 8.00 (9.00 мск) на участок в районе Нови-Београд, размещенный в детсаду "Тесла - наука для жизни". Глава государства встал на улице в один ряд с гражданами и терпеливо ждал, пока подойдет его очередь. Вучич предъявил членам участковой комиссии удостоверение личности, расписался, получил бюллетени, ему на палец как и всем избирателям, был нанесен специальный спрей, чтобы избежать повторного голосования. После этого он опустил бюллетени в две урны - для муниципальных и парламентских выборов. Режим предвыборной тишины наступил в полночь с 14 на 15 декабря, он продлится до закрытия участков в 20.00 (22.00 мск). В течение дня с 8.00 (10.00 мск) каждые два часа намечены брифинги РИК о явке избирателей и ходе голосования. По данным избиркома на эти выборы зарегистрировано рекордное число наблюдателей – 5587 представителей местных и зарубежных организаций, включая иностранные посольства и БДИПЧ ОБСЕ, а также ЦИК РФ сообщил ранее об отправке своих членов – Людмилы Маркиной и Павла Андреева. По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов. Согласно результатам последних соцопросов, фаворитами кампании являются коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться", прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" и входящая с партнерами в правящую коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД под слоганом "Ивица Дачич - премьер Сербии". В парламент также с большой долей вероятности пройдут несколько партий национальных меньшинств, чей ценз рассчитывается по отдельной формуле, прежде всего - "Союз венгров Воеводины" и представители бошняцких и албанских движений. На территории Косово проживает около 100 тысяч избирателей-сербов, ранее в населенных ими районах самопровозглашенной республики проводились выборы в органы власти Сербии при поддержке ОБСЕ, но с 2022 года Приштина их запретила. Косовские сербы голосуют в городах Рашка, Вране, Куршумлия и Тутин в центральной Сербии.

https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html

https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сербия, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп), белград (город)