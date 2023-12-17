https://ria.ru/20231217/serbiya-1916295717.html
Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах в Сербии
Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах в Сербии - РИА Новости, 17.12.2023
Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич проголосовал на выборах депутатов Скупщины (однопалатного парламента) страны, властей автономного края Воеводина и органов... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T12:58
2023-12-17T12:58
2023-12-17T12:58
в мире
сербия
александр вучич
сербская прогрессивная партия (спп)
белград (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916287661_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ccd96129284057e8376cb633fc948259.jpg
БЕЛГРАД, 17 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проголосовал на выборах депутатов Скупщины (однопалатного парламента) страны, властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье проходят внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Всего определено около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Отпечатаны более 6,5 миллионов бюллетеней, волеизъявление проходит с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск). Глава сербского государства и член правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) прибыл около 8.00 (9.00 мск) на участок в районе Нови-Београд, размещенный в детсаду "Тесла - наука для жизни". Глава государства встал на улице в один ряд с гражданами и терпеливо ждал, пока подойдет его очередь. Вучич предъявил членам участковой комиссии удостоверение личности, расписался, получил бюллетени, ему на палец как и всем избирателям, был нанесен специальный спрей, чтобы избежать повторного голосования. После этого он опустил бюллетени в две урны - для муниципальных и парламентских выборов. Режим предвыборной тишины наступил в полночь с 14 на 15 декабря, он продлится до закрытия участков в 20.00 (22.00 мск). В течение дня с 8.00 (10.00 мск) каждые два часа намечены брифинги РИК о явке избирателей и ходе голосования. По данным избиркома на эти выборы зарегистрировано рекордное число наблюдателей – 5587 представителей местных и зарубежных организаций, включая иностранные посольства и БДИПЧ ОБСЕ, а также ЦИК РФ сообщил ранее об отправке своих членов – Людмилы Маркиной и Павла Андреева. По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов. Согласно результатам последних соцопросов, фаворитами кампании являются коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться", прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" и входящая с партнерами в правящую коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД под слоганом "Ивица Дачич - премьер Сербии". В парламент также с большой долей вероятности пройдут несколько партий национальных меньшинств, чей ценз рассчитывается по отдельной формуле, прежде всего - "Союз венгров Воеводины" и представители бошняцких и албанских движений. На территории Косово проживает около 100 тысяч избирателей-сербов, ранее в населенных ими районах самопровозглашенной республики проводились выборы в органы власти Сербии при поддержке ОБСЕ, но с 2022 года Приштина их запретила. Косовские сербы голосуют в городах Рашка, Вране, Куршумлия и Тутин в центральной Сербии.
https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html
https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916287661_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5c268672b916ecf23a737f4d75f22da3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп), белград (город)
В мире, Сербия, Александр Вучич, Сербская прогрессивная партия (СПП), Белград (город)
Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах в Сербии
Президент Сербии Вучич проголосовал на парламентских и муниципальных выборах
БЕЛГРАД, 17 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проголосовал на выборах депутатов Скупщины (однопалатного парламента) страны, властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье проходят внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград
, а также в автономном крае Воеводина. Всего определено около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Отпечатаны более 6,5 миллионов бюллетеней, волеизъявление проходит с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск).
Глава сербского государства и член правящей Сербской прогрессивной партии (СПП)
прибыл около 8.00 (9.00 мск) на участок в районе Нови-Београд, размещенный в детсаду "Тесла - наука для жизни".
Глава государства встал на улице в один ряд с гражданами и терпеливо ждал, пока подойдет его очередь.
Вучич предъявил членам участковой комиссии удостоверение личности, расписался, получил бюллетени, ему на палец как и всем избирателям, был нанесен специальный спрей, чтобы избежать повторного голосования.
После этого он опустил бюллетени в две урны - для муниципальных и парламентских выборов.
Режим предвыборной тишины наступил в полночь с 14 на 15 декабря, он продлится до закрытия участков в 20.00 (22.00 мск). В течение дня с 8.00 (10.00 мск) каждые два часа намечены брифинги РИК о явке избирателей и ходе голосования.
По данным избиркома на эти выборы зарегистрировано рекордное число наблюдателей – 5587 представителей местных и зарубежных организаций, включая иностранные посольства и БДИПЧ ОБСЕ, а также ЦИК РФ сообщил ранее об отправке своих членов – Людмилы Маркиной и Павла Андреева.
Процедура выборов в парламент Сербии
По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом.
РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.
Согласно результатам последних соцопросов, фаворитами кампании являются коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться", прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" и входящая с партнерами в правящую коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД под слоганом "Ивица Дачич - премьер Сербии". В парламент также с большой долей вероятности пройдут несколько партий национальных меньшинств, чей ценз рассчитывается по отдельной формуле, прежде всего - "Союз венгров Воеводины" и представители бошняцких и албанских движений.
На территории Косово
проживает около 100 тысяч избирателей-сербов, ранее в населенных ими районах самопровозглашенной республики проводились выборы в органы власти Сербии при поддержке ОБСЕ, но с 2022 года Приштина их запретила. Косовские сербы голосуют в городах Рашка, Вране, Куршумлия и Тутин в центральной Сербии.
В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забыть, кто отнимал Косово