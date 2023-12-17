https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html

Процедура выборов в парламент Сербии

Процедура выборов в парламент Сербии - РИА Новости, 17.12.2023

Процедура выборов в парламент Сербии

В Сербии в воскресенье проходят парламентские выборы. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T09:12

2023-12-17T09:12

2023-12-17T09:53

справки

сербия

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В Сербии в воскресенье проходят парламентские выборы.В соответствии с Конституцией, Национальное собрание (Народная скупщина) – высший представительный орган и держатель конституционной и законодательной власти в Республике Сербия. Национальное Собрание состоит из 250 депутатов, которые избираются на прямых выборах путем тайного голосования на четырехлетний срок. В Национальном собрании обеспечивается гендерное равенство и представительство национальных меньшинств. Согласно Конституции, президент страны назначает очередные парламентские выборы за 90 дней до окончания полномочий действующего парламента. Голосование должно быть проведено в течение 60 дней со дня объявления о выборах. В случае роспуска парламента президент одновременно назначает выборы депутатов. Голосование проводится не позднее 60 дней со дня объявления о роспуске парламента. Организация и проведение выборов в Сербии возлагается на Республиканскую избирательную комиссию, местные и участковые избирательные комиссии. Выборы в Народную скупщину проводятся по пропорциональной системе в одном общегосударственном избирательном округе. Право избирать депутатов и быть избранным депутатом имеют дееспособные граждане Сербии старше 18 лет, постоянно проживающие на территории республики. Выдвижение кандидатов в депутаты Народной скупщины является прерогативой зарегистрированных политических партий, партийных коалиций, а также групп граждан. Избирательный список не может быть представлен коалицией, состоящей из политической партии и группы граждан. Каждый список кандидатов в народные депутаты должен содержать подписи минимум 10 тысяч избирателей, поддерживающих данный список кандидатов в народные депутаты. Политические партии нацменьшинств должны собрать в свою поддержку подписи пяти тысяч избирателей. При этом каждый избиратель своей подписью может поддержать один список. В каждом избирательном списке должно быть не менее 40% женщин. Списки представляются в Республиканскую избирательную комиссию не позднее, чем за 20 дней до дня голосования. Республиканская избирательная комиссия обязана принять решение по избирательному списку в течение 48 часов с момента его представления. Сводный список кандидатов должен быть опубликован в "Официальном вестнике Республики Сербия" не позднее, чем за 15 дней до дня голосования. Каждый избиратель не позднее чем за пять дней до выборов должен получить уведомление о дате и времени проведения выборов. Предвыборная агитация, а также публикация оценок результатов выборов запрещены за 48 часов до дня голосования и в день выборов до закрытия избирательных участков. Голосование проводится на избирательных участках в Республике Сербия, а также на избирательных участках за рубежом (как правило, в дипломатических и консульских представительствах Республики Сербия). В день выборов избирательные участки открываются в 7.00 и закрываются в 20.00. Граждане Сербии голосуют на том избирательном участке, где они включены в списки избирателей. При проведении голосования используется бумажный избирательный бюллетень. Политические партии включаются в избирательный бюллетень в порядке их регистрации Республиканской избирательной комиссией. Текст бюллетеня печатается на сербском языке кириллицей. Для муниципалитетов, где в день выборов официально используется язык национального меньшинства, текст бюллетеня печатается на сербском языке кириллицей, а под ним дублируется на языке национального меньшинства. Если в муниципалитете официально используются несколько языков нацменьшинств, текст на языках нацменьшинств пишется после текста на сербском языке в алфавитном порядке названий языков национального меньшинства. Избиратель, который не имеет возможности проголосовать на избирательном участке по причине тяжелого заболевания, преклонного возраста или инвалидности, может голосовать за пределами избирательного участка, если он не позднее 72 дней проинформирует об этом местную избирательную комиссию. Избиратель, который по неграмотности, слабому зрению, инвалидности или по какой-либо иной причине не имеет возможности самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, имеет право проголосовать на избирательном участке с помощью помощника. Каждый избиратель голосует лично и только за один избирательный список, обводя кружком номер данного списка в избирательном бюллетене. В знак того, что избиратель проголосовал, на палец избирателя наносится специальная нерастворимая краска, видимая в свете УФ-лампы. К распределению мандатов допускаются партии, преодолевшие трехпроцентный барьер. Политические партии национальных меньшинств и коалиции политических партий национальных меньшинств участвуют в распределении депутатских мандатов, даже если они набрали менее 3% от общего числа проголосовавших избирателей. При этом процентная доля в избирательных списках партий меньшинств увеличивается на 35% при распределении мандатов. Законодательство отводит Республиканской избирательной комиссии 96 часов для объявления окончательных результатов выборов. Результаты выборов публикуются в "Официальном вестнике Республики Сербия".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, сербия