https://ria.ru/20231217/semya-1916331130.html

Путин рассчитывает на активное участие ЕР в Годе семьи

Путин рассчитывает на активное участие ЕР в Годе семьи - РИА Новости, 17.12.2023

Путин рассчитывает на активное участие ЕР в Годе семьи

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что "Единая Россия" примет активное участие в Годе семьи и предложит инициативы по поддержке материнства и... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:53

2023-12-17T16:53

2023-12-17T16:53

общество

россия

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что "Единая Россия" примет активное участие в Годе семьи и предложит инициативы по поддержке материнства и детства. "Рассчитываю, что "Единая Россия" примет самое активное участие и в проекте Года семьи, который объявлен в нашей стране. В диалоге с обществом, с людьми предложат новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества", - сообщил Путин на съезде партии. Он отметил, что это крайне важные, принципиальные вопросы для демографического развития России.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

россия

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, единая россия