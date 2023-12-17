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Путин рассчитывает на активное участие ЕР в Годе семьи - РИА Новости, 17.12.2023
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16:53 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/semya-1916331130.html
Путин рассчитывает на активное участие ЕР в Годе семьи
Путин рассчитывает на активное участие ЕР в Годе семьи - РИА Новости, 17.12.2023
Путин рассчитывает на активное участие ЕР в Годе семьи
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что "Единая Россия" примет активное участие в Годе семьи и предложит инициативы по поддержке материнства и... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:53
2023-12-17T16:53
общество
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что "Единая Россия" примет активное участие в Годе семьи и предложит инициативы по поддержке материнства и детства. "Рассчитываю, что "Единая Россия" примет самое активное участие и в проекте Года семьи, который объявлен в нашей стране. В диалоге с обществом, с людьми предложат новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества", - сообщил Путин на съезде партии. Он отметил, что это крайне важные, принципиальные вопросы для демографического развития России.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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общество, россия, владимир путин, единая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин рассчитывает на активное участие ЕР в Годе семьи

Путин рассчитывает, что ЕР примет самое активное участие в Годе семьи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что "Единая Россия" примет активное участие в Годе семьи и предложит инициативы по поддержке материнства и детства.
"Рассчитываю, что "Единая Россия" примет самое активное участие и в проекте Года семьи, который объявлен в нашей стране. В диалоге с обществом, с людьми предложат новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества", - сообщил Путин на съезде партии.
Он отметил, что это крайне важные, принципиальные вопросы для демографического развития России.
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