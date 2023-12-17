https://ria.ru/20231217/semya-1916331130.html
Путин рассчитывает на активное участие ЕР в Годе семьи
Путин рассчитывает на активное участие ЕР в Годе семьи - РИА Новости, 17.12.2023
Путин рассчитывает на активное участие ЕР в Годе семьи
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что "Единая Россия" примет активное участие в Годе семьи и предложит инициативы по поддержке материнства и... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:53
2023-12-17T16:53
2023-12-17T16:53
общество
россия
владимир путин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916326294_121:0:3005:1622_1920x0_80_0_0_db409f83a0b998fd7e5dd2d1bd4a4fc7.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что "Единая Россия" примет активное участие в Годе семьи и предложит инициативы по поддержке материнства и детства. "Рассчитываю, что "Единая Россия" примет самое активное участие и в проекте Года семьи, который объявлен в нашей стране. В диалоге с обществом, с людьми предложат новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества", - сообщил Путин на съезде партии. Он отметил, что это крайне важные, принципиальные вопросы для демографического развития России.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916326294_467:0:2705:1679_1920x0_80_0_0_25425d0b8c5caf9add0cf22cdfcf566b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, единая россия
Общество, Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин рассчитывает на активное участие ЕР в Годе семьи
Путин рассчитывает, что ЕР примет самое активное участие в Годе семьи
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что "Единая Россия" примет активное участие в Годе семьи и предложит инициативы по поддержке материнства и детства.
"Рассчитываю, что "Единая Россия" примет самое активное участие и в проекте Года семьи, который объявлен в нашей стране. В диалоге с обществом, с людьми предложат новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества", - сообщил Путин на съезде партии.
Он отметил, что это крайне важные, принципиальные вопросы для демографического развития России.
"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года