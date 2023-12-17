https://ria.ru/20231217/rvsn-1916313854.html

Священник рассказал, о чем молятся ракетчики в день РВСН

Священник рассказал, о чем молятся ракетчики в день РВСН - РИА Новости, 17.12.2023

Священник рассказал, о чем молятся ракетчики в день РВСН

Офицеры Ракетных войск стратегического назначения молятся, чтобы Господь укрепил их духовно и чтобы не пришлось применять такое оружие, но если что - "рука у... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:17

2023-12-17T15:17

2023-12-17T15:17

религия

александр солдатенков

религия

ракетные войска стратегического назначения

россия

русская православная церковь

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Офицеры Ракетных войск стратегического назначения молятся, чтобы Господь укрепил их духовно и чтобы не пришлось применять такое оружие, но если что - "рука у них не дрогнет", рассказал РИА Новости в день памяти святой Варвары и день РВСН исполняющий обязанности ключаря главного храма Вооруженных сил в Кубинке, настоятель храма святой великомученицы Варвары во Власихе (при штабе РВСН) протоиерей Александр Солдатенков. В воскресенье в Русской православной церкви вспоминают святую великомученицу Варвару Илиопольскую, которая также считается небесной покровительницей российских РВСН. Как рассказал Солдатенков, святая Варвара стала покровительницей артиллеристов во времена Петра I. "Ей всегда молились от внезапной смерти, а так как пушки иногда взрывались, погибали люди, она была почитаема в артиллерии", - сказал он. Ракетные войска стратегического назначения были созданы при Хрущеве, в 1959 году, по совпадению 17 декабря – в день памяти святой Варвары, эта дата и сегодня отмечается как день РВСН. А с середины 1990-х Варвара официально считается покровительницей этих войск. "Варварин день - престольный праздник и в храме при штабе РВСН, и в главном храме Вооруженных сил в Кубинке (один из приделов собора посвящен святой Варваре). Вечером я буду служить на Кубинке, а утром в воскресенье в храме во Власихе, будет праздничное богослужение, придет командование РВСН", - рассказал Солдатенков. Он напомнил, что РВСН – это "фактор сдерживания". "Это как бы войска Судного дня, и есть смысл молиться, чтобы случайно ничего такого не произошло – в том числе святой Варваре, которой молились от внеземной смерти. И ракетчики молятся, чтобы Бог укрепил их духовно. Команда будет – не сомневаюсь, они все выполнят, у нас офицеры боевые, рука не дрогнет повернуть ключ, но люди молятся, чтобы не пришлось применять такое оружие. Потому как если начнется ядерная война, остановить будет сложно - сколько стран, которые имеют ядерное оружие", - рассказал священник. По его словам, людей к войнам подводит дьявол. "Пример – война на Украине, когда брат с братом и отец с сыном воюют. Люди думают: это безумство, как такое может быть – гражданская война? А все началось в 2014 году. Я езжу в Донбасс еще с того времени. История - сын служил во внутренних войсках в Киеве, и их отправили на Горловку "успокаивать" шахтеров, а там – отец одного из бойцов. И вот этот отец мне рассказывал: "Батюшка, представляете, я знаю, что мой сын стоит там, и, получается, что мой сын стреляет в меня – отца". Вот что страшно", - поделился священник. В праздник он также посоветовал обратиться к житию святой Варвары. "Вспоминая житие святой, думаешь о чистоте веры. Эту же чистоту показывают сейчас наши воины, которые на передовой жизнь свою не щадят, борются с коричневой чумой. Никто не хочет на Украине слышать правду о фашизме, который там с 2014 года, когда стали уничтожать мирное население Донбасса. А сейчас против нас восстал весь этот "черный мир", в смысле, что все это – бесовское. Если бы не ракетные войска, все было бы по-другому. Ну, посмотрите, сколько населения в России и сколько в государствах, которые к нам относятся неблагосклонно", - заключил собеседник агентства. Святая Варвара жила в III веке на территории современной Сирии. По преданию, отец-язычник, пытаясь уберечь дочь, выпускал ее из замка только с разрешения. Пользуясь отъездом отца, девушка познакомилась с христианами и крестилась. Варвара попросила сделать в своей башне третье окно, что символизирует христианского Триединого Бога, чем вызывала гнев отца. Тот, не добившись от нее повиновения и отречения от Христа, предал дочь властям, которые ее публично пытали, а потом обезглавили. Ранее глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов рассказывал РИА Новости, что в Церкви нет никаких специальных традиций и преданий, связанных с днем памяти великомученицы Варвары, а интересующимся праздником стоит изучить житие святой.

https://ria.ru/20231217/rvsn-1916252019.html

https://ria.ru/20231216/oruzhie-1916142186.html

https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александр солдатенков, религия, ракетные войска стратегического назначения, россия, русская православная церковь, вооруженные силы рф