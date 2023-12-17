https://ria.ru/20231217/russia-1916324164.html

Путин призвал совершенствовать демократические институты в России

Путин призвал совершенствовать демократические институты в России - РИА Новости, 17.12.2023

Путин призвал совершенствовать демократические институты в России

Важнейшая задача России заключается в повышении эффективности всех уровней публичной власти, стране предстоит и дальше совершенствовать демократические... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:19

2023-12-17T16:19

2023-12-17T16:32

россия

политика

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Важнейшая задача России заключается в повышении эффективности всех уровней публичной власти, стране предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов. И, конечно, наша важнейшая задача - повышение эффективности всех уровней публичной власти. Здесь также предстоит кропотливая работа, в том числе, законодательная в федеральном и региональном парламентах, широкое использование управленческих практик и, конечно, укрепление кадрового потенциала", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

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россия, политика, владимир путин, единая россия