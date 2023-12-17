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Путин призвал совершенствовать демократические институты в России - РИА Новости, 17.12.2023
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16:19 17.12.2023 (обновлено: 16:32 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/russia-1916324164.html
Путин призвал совершенствовать демократические институты в России
Путин призвал совершенствовать демократические институты в России - РИА Новости, 17.12.2023
Путин призвал совершенствовать демократические институты в России
Важнейшая задача России заключается в повышении эффективности всех уровней публичной власти, стране предстоит и дальше совершенствовать демократические... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:19
2023-12-17T16:32
россия
политика
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Важнейшая задача России заключается в повышении эффективности всех уровней публичной власти, стране предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов. И, конечно, наша важнейшая задача - повышение эффективности всех уровней публичной власти. Здесь также предстоит кропотливая работа, в том числе, законодательная в федеральном и региональном парламентах, широкое использование управленческих практик и, конечно, укрепление кадрового потенциала", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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россия, политика, владимир путин, единая россия
Россия, Политика, Владимир Путин, Единая Россия
Путин призвал совершенствовать демократические институты в России

Путин призвал улучшать демократические институты и эффективность власти в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Важнейшая задача России заключается в повышении эффективности всех уровней публичной власти, стране предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов. И, конечно, наша важнейшая задача - повышение эффективности всех уровней публичной власти. Здесь также предстоит кропотливая работа, в том числе, законодательная в федеральном и региональном парламентах, широкое использование управленческих практик и, конечно, укрепление кадрового потенциала", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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