https://ria.ru/20231217/rossotrudnichestvo-1916261497.html

В Россотрудничестве рассказали о планах на Африку

В Россотрудничестве рассказали о планах на Африку - РИА Новости, 17.12.2023

В Россотрудничестве рассказали о планах на Африку

Россотрудничество заинтересовано присутствовать в Африке, планирует открыть негосударственные Русские дома в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо, заявил РИА... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T04:55

2023-12-17T04:55

2023-12-17T04:55

африка

экваториальная гвинея

буркина-фасо

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россотрудничество заинтересовано присутствовать в Африке, планирует открыть негосударственные Русские дома в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо, заявил РИА новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. "Мы максимально заинтересованы присутствовать в с странах Африки: и в Буркина-Фасо, и в Экваториальной Гвинее. Мы понимаем, что быстро наши центры не могут там возникнуть, поэтому сейчас мы с этими странами будем двигаться в направлении открытия негосударственных Русских домов", - сказал Шевцов.

https://ria.ru/20231216/rossotrudnichestvo-1916150637.html

африка

экваториальная гвинея

буркина-фасо

россия

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африка, экваториальная гвинея, буркина-фасо, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, россия