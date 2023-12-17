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В Россотрудничестве рассказали о планах на Африку - РИА Новости, 17.12.2023
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04:55 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/rossotrudnichestvo-1916261497.html
В Россотрудничестве рассказали о планах на Африку
В Россотрудничестве рассказали о планах на Африку - РИА Новости, 17.12.2023
В Россотрудничестве рассказали о планах на Африку
Россотрудничество заинтересовано присутствовать в Африке, планирует открыть негосударственные Русские дома в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо, заявил РИА... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T04:55
2023-12-17T04:55
африка
экваториальная гвинея
буркина-фасо
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россотрудничество заинтересовано присутствовать в Африке, планирует открыть негосударственные Русские дома в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо, заявил РИА новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. "Мы максимально заинтересованы присутствовать в с странах Африки: и в Буркина-Фасо, и в Экваториальной Гвинее. Мы понимаем, что быстро наши центры не могут там возникнуть, поэтому сейчас мы с этими странами будем двигаться в направлении открытия негосударственных Русских домов", - сказал Шевцов.
https://ria.ru/20231216/rossotrudnichestvo-1916150637.html
африка
экваториальная гвинея
буркина-фасо
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африка, экваториальная гвинея, буркина-фасо, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, россия
Африка, Экваториальная Гвинея, Буркина-Фасо, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире, Россия
В Россотрудничестве рассказали о планах на Африку

Шевцов: Россотрудничество хочет расширить присутствие в Африке

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов
Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россотрудничество заинтересовано присутствовать в Африке, планирует открыть негосударственные Русские дома в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо, заявил РИА новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.
"Мы максимально заинтересованы присутствовать в с странах Африки: и в Буркина-Фасо, и в Экваториальной Гвинее. Мы понимаем, что быстро наши центры не могут там возникнуть, поэтому сейчас мы с этими странами будем двигаться в направлении открытия негосударственных Русских домов", - сказал Шевцов.
Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Россотрудничестве рассказали, где могут открыть Русские дома
Вчера, 05:45
 
АфрикаЭкваториальная ГвинеяБуркина-ФасоФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В миреРоссия
 
 
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