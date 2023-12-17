https://ria.ru/20231217/rossiya-1916330453.html
Путин намерен сформулировать программу развития страны вместе с россиянами
Путин намерен сформулировать программу развития страны вместе с россиянами - РИА Новости, 17.12.2023
Путин намерен сформулировать программу развития страны вместе с россиянами
Программа развития России будет сформулирована вместе с гражданами страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:49
2023-12-17T16:49
2023-12-17T16:49
россия
владимир путин
единая россия
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Программа развития России будет сформулирована вместе с гражданами страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Именно отвечая на обращения людей, на вопросы, которые их волнуют, обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее. Хочу подчеркнуть: эти и другие задачи, планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу", - сказал Путин на съезде ЕР.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Общество
Путин намерен сформулировать программу развития страны вместе с россиянами
Путин: программу развития страны будут формулировать вместе с гражданами России