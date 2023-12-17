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Путин намерен сформулировать программу развития страны вместе с россиянами - РИА Новости, 17.12.2023
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16:49 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/rossiya-1916330453.html
Путин намерен сформулировать программу развития страны вместе с россиянами
Путин намерен сформулировать программу развития страны вместе с россиянами - РИА Новости, 17.12.2023
Путин намерен сформулировать программу развития страны вместе с россиянами
Программа развития России будет сформулирована вместе с гражданами страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:49
2023-12-17T16:49
россия
владимир путин
единая россия
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Программа развития России будет сформулирована вместе с гражданами страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Именно отвечая на обращения людей, на вопросы, которые их волнуют, обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее. Хочу подчеркнуть: эти и другие задачи, планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу", - сказал Путин на съезде ЕР.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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россия, владимир путин, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Общество
Путин намерен сформулировать программу развития страны вместе с россиянами

Путин: программу развития страны будут формулировать вместе с гражданами России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Программа развития России будет сформулирована вместе с гражданами страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Именно отвечая на обращения людей, на вопросы, которые их волнуют, обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее. Хочу подчеркнуть: эти и другие задачи, планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу", - сказал Путин на съезде ЕР.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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