https://ria.ru/20231217/rossiya-1916330453.html

Путин намерен сформулировать программу развития страны вместе с россиянами

Путин намерен сформулировать программу развития страны вместе с россиянами - РИА Новости, 17.12.2023

Путин намерен сформулировать программу развития страны вместе с россиянами

Программа развития России будет сформулирована вместе с гражданами страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:49

2023-12-17T16:49

2023-12-17T16:49

россия

владимир путин

единая россия

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Программа развития России будет сформулирована вместе с гражданами страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Именно отвечая на обращения людей, на вопросы, которые их волнуют, обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее. Хочу подчеркнуть: эти и другие задачи, планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу", - сказал Путин на съезде ЕР.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, единая россия, общество