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Путин: россияне все решения будут принимать без подсказок из-за рубежа - РИА Новости, 17.12.2023
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16:32 17.12.2023 (обновлено: 16:44 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/rossiya-1916327059.html
Путин: россияне все решения будут принимать без подсказок из-за рубежа
Путин: россияне все решения будут принимать без подсказок из-за рубежа - РИА Новости, 17.12.2023
Путин: россияне все решения будут принимать без подсказок из-за рубежа
При разнице взглядов все ответственные политические силы должны помнить, что главное - судьба и интересы России, надежды, мечты наших детей, все решения будем... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:32
2023-12-17T16:44
россия
владимир путин
единая россия
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. При разнице взглядов все ответственные политические силы должны помнить, что главное - судьба и интересы России, надежды, мечты наших детей, все решения будем принимать сами без чужих подсказок из-за рубежа, сказал президент РФ Владимир Путин."Всегда при всей разнице взглядов все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное - судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильной. Я бы, знаете, ещё добавил право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной. А значит все второстепенное лишнее, то, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону и, конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа", - сказал президент на съезде партии "Единая Россия".
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россия, владимир путин, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Политика
Путин: россияне все решения будут принимать без подсказок из-за рубежа

Путин: все решения россияне примут сами, без чужих подсказок из-за рубежа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. При разнице взглядов все ответственные политические силы должны помнить, что главное - судьба и интересы России, надежды, мечты наших детей, все решения будем принимать сами без чужих подсказок из-за рубежа, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Всегда при всей разнице взглядов все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное - судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильной. Я бы, знаете, ещё добавил право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной. А значит все второстепенное лишнее, то, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону и, конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа", - сказал президент на съезде партии "Единая Россия".
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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