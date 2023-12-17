Путин: россияне все решения будут принимать без подсказок из-за рубежа
Путин: все решения россияне примут сами, без чужих подсказок из-за рубежа
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. При разнице взглядов все ответственные политические силы должны помнить, что главное - судьба и интересы России, надежды, мечты наших детей, все решения будем принимать сами без чужих подсказок из-за рубежа, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Всегда при всей разнице взглядов все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное - судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильной. Я бы, знаете, ещё добавил право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной. А значит все второстепенное лишнее, то, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону и, конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа", - сказал президент на съезде партии "Единая Россия".