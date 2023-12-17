https://ria.ru/20231217/rossiya-1916327059.html

Путин: россияне все решения будут принимать без подсказок из-за рубежа

Путин: россияне все решения будут принимать без подсказок из-за рубежа - РИА Новости, 17.12.2023

Путин: россияне все решения будут принимать без подсказок из-за рубежа

При разнице взглядов все ответственные политические силы должны помнить, что главное - судьба и интересы России, надежды, мечты наших детей, все решения будем... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:32

2023-12-17T16:32

2023-12-17T16:44

россия

владимир путин

единая россия

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. При разнице взглядов все ответственные политические силы должны помнить, что главное - судьба и интересы России, надежды, мечты наших детей, все решения будем принимать сами без чужих подсказок из-за рубежа, сказал президент РФ Владимир Путин."Всегда при всей разнице взглядов все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное - судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильной. Я бы, знаете, ещё добавил право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной. А значит все второстепенное лишнее, то, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону и, конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа", - сказал президент на съезде партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20231217/rossiya-1916325462.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, единая россия, политика