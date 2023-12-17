https://ria.ru/20231217/rossiya-1916325462.html

Путин рассказал, кого считает опорой страны

Путин рассказал, кого считает опорой страны - РИА Новости, 17.12.2023

Путин рассказал, кого считает опорой страны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что участники СВО, волонтеры, медики, учителя и ученые станут основными кандидатами "Единой России"... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:26

2023-12-17T16:26

2023-12-17T17:02

единая россия

общество

россия

донбасс

новороссия

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что участники СВО, волонтеры, медики, учителя и ученые станут основными кандидатами "Единой России" на выборах и получат ее поддержку."Тысячи волонтеров "Единой России" помогают бойцам, фронту, мирным жителям городов и поселков. Таких решительных, смелых людей, которые прошли фронт, проявили в добровольческом, волонтерском движении, в работе на наших освобожденных исторических землях Донбасса и Новороссии, у нас много, так же, как и специалистов в разных областях самых разных профессий, которые на деле показали, что значит верность долгу, своей стране в период непростых испытаний", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".Президент также выразил надежду на то, что именно такие люди станут основными кандидатами "Единой России" и получат ее поддержку."Это врачи, учителя, ученые, предприниматели, рабочие, инженеры оборонных предприятий и других промышленных предприятий, фермеры и работники сельхозпроизводств. Такие люди - это действительно наше достояние, это опора для страны. Своим примером, своими свершениями они буквально вдохновляют тех, кто рядом, рождают чувство единения и уверенности, гордости за наших соотечественников, гордости за Россию. Рассчитываю, что в ходе выборов разных уровней именно такие люди, наши единомышленники станут основными кандидатами "Единой России" и получат ее поддержку. А для самой партии это будет означать дальнейшее качественное развитие, укрепление связей с обществом", - добавил он.

https://ria.ru/20231217/rossiya-1916327059.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

единая россия, общество, россия, донбасс, новороссия, владимир путин