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Путин рассказал, кого считает опорой страны - РИА Новости, 17.12.2023
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16:26 17.12.2023 (обновлено: 17:02 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/rossiya-1916325462.html
Путин рассказал, кого считает опорой страны
Путин рассказал, кого считает опорой страны - РИА Новости, 17.12.2023
Путин рассказал, кого считает опорой страны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что участники СВО, волонтеры, медики, учителя и ученые станут основными кандидатами "Единой России"... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:26
2023-12-17T17:02
единая россия
общество
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что участники СВО, волонтеры, медики, учителя и ученые станут основными кандидатами "Единой России" на выборах и получат ее поддержку."Тысячи волонтеров "Единой России" помогают бойцам, фронту, мирным жителям городов и поселков. Таких решительных, смелых людей, которые прошли фронт, проявили в добровольческом, волонтерском движении, в работе на наших освобожденных исторических землях Донбасса и Новороссии, у нас много, так же, как и специалистов в разных областях самых разных профессий, которые на деле показали, что значит верность долгу, своей стране в период непростых испытаний", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".Президент также выразил надежду на то, что именно такие люди станут основными кандидатами "Единой России" и получат ее поддержку."Это врачи, учителя, ученые, предприниматели, рабочие, инженеры оборонных предприятий и других промышленных предприятий, фермеры и работники сельхозпроизводств. Такие люди - это действительно наше достояние, это опора для страны. Своим примером, своими свершениями они буквально вдохновляют тех, кто рядом, рождают чувство единения и уверенности, гордости за наших соотечественников, гордости за Россию. Рассчитываю, что в ходе выборов разных уровней именно такие люди, наши единомышленники станут основными кандидатами "Единой России" и получат ее поддержку. А для самой партии это будет означать дальнейшее качественное развитие, укрепление связей с обществом", - добавил он.
https://ria.ru/20231217/rossiya-1916327059.html
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единая россия, общество, россия, донбасс, новороссия, владимир путин
Единая Россия, Общество, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин
Путин рассказал, кого считает опорой страны

Путин назвал участников СВО, волонтеров, педагогов и медиков опорой страны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что участники СВО, волонтеры, медики, учителя и ученые станут основными кандидатами "Единой России" на выборах и получат ее поддержку.
"Тысячи волонтеров "Единой России" помогают бойцам, фронту, мирным жителям городов и поселков. Таких решительных, смелых людей, которые прошли фронт, проявили в добровольческом, волонтерском движении, в работе на наших освобожденных исторических землях Донбасса и Новороссии, у нас много, так же, как и специалистов в разных областях самых разных профессий, которые на деле показали, что значит верность долгу, своей стране в период непростых испытаний", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
Президент также выразил надежду на то, что именно такие люди станут основными кандидатами "Единой России" и получат ее поддержку.
"Это врачи, учителя, ученые, предприниматели, рабочие, инженеры оборонных предприятий и других промышленных предприятий, фермеры и работники сельхозпроизводств. Такие люди - это действительно наше достояние, это опора для страны. Своим примером, своими свершениями они буквально вдохновляют тех, кто рядом, рождают чувство единения и уверенности, гордости за наших соотечественников, гордости за Россию. Рассчитываю, что в ходе выборов разных уровней именно такие люди, наши единомышленники станут основными кандидатами "Единой России" и получат ее поддержку. А для самой партии это будет означать дальнейшее качественное развитие, укрепление связей с обществом", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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