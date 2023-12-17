https://ria.ru/20231217/rossiya-1916324728.html

Россия никому не позволит диктовать ей правила, заявил Медведев

Россия никому не позволит диктовать ей правила, заявил Медведев - РИА Новости, 17.12.2023

Россия никому не позволит диктовать ей правила, заявил Медведев

Попытки посеять в обществе смуту и рознь встречают в обществе резкое неприятие, РФ никому не позволит вмешиваться извне и насаждать ксенофобию, заявил... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:22

2023-12-17T16:22

2023-12-17T16:24

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

единая россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Попытки посеять в обществе смуту и рознь встречают в обществе резкое неприятие, РФ никому не позволит вмешиваться извне и насаждать ксенофобию, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Резкое неприятие встречают попытки посеять в обществе смуту и рознь, дискредитировать наши вооружённые силы, тем более, очернить героев, которые находятся на передовой, выполняют сложнейшую боевую работу. Мы никому не позволим внушать нам чужие идеи, диктовать правила, которые противоречат нашему укладу, нашим традициям, поддерживать ксенофобию и экстремизм, вести деструктивную деятельность на средства и по указанию наших врагов", - сказал Медведев ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231217/putin-1916323762.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий медведев, единая россия, владимир путин