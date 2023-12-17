https://ria.ru/20231217/rossiya-1916323658.html
Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет, заявил Путин
Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023
Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет, заявил Путин
Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:17
2023-12-17T16:17
2023-12-17T16:34
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом, сказал президент РФ Владимир Путин."Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом", - сказал он на съезде партии "Единая Россия".Ранее Путин отметил, что перед Россией и ЕР стоят исторические задачи, которые требуют сплоченности всех патриотических сил страны."Вместе со всем народом России отстаивать суверенитет, свободу, безопасность России, все то, что дорого нам, нашу историю, культуру, ценности и традиции. Укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей и, конечно, работать на консолидацию общества", - сказал Путин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, единая россия, владимир путин, политика
Россия, Единая Россия, Владимир Путин, Политика
Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет, заявил Путин
Путин: Россия не может отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом, сказал президент РФ Владимир Путин.
«
"Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом", - сказал он на съезде партии "Единая Россия
".
Ранее Путин отметил, что перед Россией и ЕР стоят исторические задачи, которые требуют сплоченности всех патриотических сил страны.
"Вместе со всем народом России отстаивать суверенитет, свободу, безопасность России, все то, что дорого нам, нашу историю, культуру, ценности и традиции. Укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей и, конечно, работать на консолидацию общества", - сказал Путин.
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