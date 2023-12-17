https://ria.ru/20231217/rossiya-1916323658.html

Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет, заявил Путин

Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023

Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет, заявил Путин

Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:17

2023-12-17T16:17

2023-12-17T16:34

россия

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владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом, сказал президент РФ Владимир Путин."Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом", - сказал он на съезде партии "Единая Россия".Ранее Путин отметил, что перед Россией и ЕР стоят исторические задачи, которые требуют сплоченности всех патриотических сил страны."Вместе со всем народом России отстаивать суверенитет, свободу, безопасность России, все то, что дорого нам, нашу историю, культуру, ценности и традиции. Укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей и, конечно, работать на консолидацию общества", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231217/rossiya-1916327059.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, единая россия, владимир путин, политика