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Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023
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16:17 17.12.2023 (обновлено: 16:34 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/rossiya-1916323658.html
Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет, заявил Путин
Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023
Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет, заявил Путин
Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:17
2023-12-17T16:34
россия
единая россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом, сказал президент РФ Владимир Путин."Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом", - сказал он на съезде партии "Единая Россия".Ранее Путин отметил, что перед Россией и ЕР стоят исторические задачи, которые требуют сплоченности всех патриотических сил страны."Вместе со всем народом России отстаивать суверенитет, свободу, безопасность России, все то, что дорого нам, нашу историю, культуру, ценности и традиции. Укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей и, конечно, работать на консолидацию общества", - сказал Путин.
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россия, единая россия, владимир путин, политика
Россия, Единая Россия, Владимир Путин, Политика
Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет, заявил Путин

Путин: Россия не может отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаги России на Манежной площади в Москве
Флаги России на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Флаги России на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом, сказал президент РФ Владимир Путин.
«
"Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом", - сказал он на съезде партии "Единая Россия".
Ранее Путин отметил, что перед Россией и ЕР стоят исторические задачи, которые требуют сплоченности всех патриотических сил страны.
"Вместе со всем народом России отстаивать суверенитет, свободу, безопасность России, все то, что дорого нам, нашу историю, культуру, ценности и традиции. Укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей и, конечно, работать на консолидацию общества", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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