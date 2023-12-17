https://ria.ru/20231217/rossiya-1916277578.html

После распада СССР Запад хотел развалить и Россию, заявил Путин

После распада СССР Запад хотел развалить и Россию, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023

После распада СССР Запад хотел развалить и Россию, заявил Путин

После распада СССР Запад хотел развалить Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T09:58

2023-12-17T09:58

2023-12-17T10:56

ссср

россия

в мире

владимир путин

павел зарубин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738911409_0:118:3090:1856_1920x0_80_0_0_c77c914299c6078d2b564f9921b30e05.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. После распада СССР Запад хотел развалить Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Глава государства признался, что в начале 2000-х у него было наивное представление о том, как Запад относится к России, хотя он почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке, был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета безопасности и председателем правительства."Все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир, и прежде всего так называемый, сейчас я говорю абсолютно убежденно, так называемый цивилизованный мир понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации", — сказал Путин в фрагменте интервью, который Зарубин опубликовал в Telegram-канале.При этом, добавил президент, в политике западных стран просматривались негативные действия в отношении России, например очевидная поддержка сепаратизма и терроризма на территории нашей страны. "Но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий — вот привыкли бороться с СССР и продолжают", — объяснил он.Реалии же, подчеркнул Путин, были совершенно иными."А реалии таковы <…> после распада Советского Союза считали, что нужно потерпеть — доразвалим и Россию", — сказал он.По словам президента, такая большая по европейским меркам страна Западу была не нужна и там считали, что, как предлагал известный американский политический деятель Збигнев Бжезинский, лучшее ее разделить на пять частей, которые можно подчинить по отдельности, чтобы использовать их ресурсы."Исходя из того, что все по отдельности не будет иметь самостоятельного веса, самостоятельного голоса и не будет отстаивать свои национальные интересы так, как это делает единое Российское государство. Только позднее ко мне пришло это осознание. И первоначальный подход был достаточно наивным", — заключил Путин.Подводя итоги года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, президент ответил, в частности, на вопрос, от чего бы он предостерег самого себя образца 2000 года, если бы была такая возможность. По словам Путина, он предупредил бы себя от избыточной наивности и доверчивости в отношении Запада.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

https://ria.ru/20231217/putin-1916283104.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ссср, россия, в мире, владимир путин, павел зарубин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)