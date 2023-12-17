https://ria.ru/20231217/rebenok-1916360430.html
В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома
В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома - РИА Новости, 17.12.2023
В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома
В городе Кондрово Калужской области ребенок погиб под завалами снега, сошедшего с крыши жилого дома, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T21:06
2023-12-17T21:06
2023-12-17T21:07
происшествия
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В городе Кондрово Калужской области ребенок погиб под завалами снега, сошедшего с крыши жилого дома, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Произошла трагедия. С крыши частного одноэтажного дома в Кондрово сошел снег и завалил ребенка, который жил в этом доме и гулял во дворе", — написал он.Шапша добавил, что скорая помощь прибыла на место через 14 минут, но ребёнок получил травмы, не совместимые с жизнью.Позже прокуратура Калужской области уточнила, что погибшему мальчику было семь лет.
https://ria.ru/20231215/tula-1916063087.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома
В Калужской области семилетний ребенок погиб из-за падения снега с крыши дома