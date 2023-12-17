https://ria.ru/20231217/rebenok-1916360430.html

В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома

В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома - РИА Новости, 17.12.2023

В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома

В городе Кондрово Калужской области ребенок погиб под завалами снега, сошедшего с крыши жилого дома, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T21:06

2023-12-17T21:06

2023-12-17T21:07

происшествия

калужская область

владислав шапша

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В городе Кондрово Калужской области ребенок погиб под завалами снега, сошедшего с крыши жилого дома, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Произошла трагедия. С крыши частного одноэтажного дома в Кондрово сошел снег и завалил ребенка, который жил в этом доме и гулял во дворе", — написал он.Шапша добавил, что скорая помощь прибыла на место через 14 минут, но ребёнок получил травмы, не совместимые с жизнью.Позже прокуратура Калужской области уточнила, что погибшему мальчику было семь лет.

https://ria.ru/20231215/tula-1916063087.html

калужская область

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происшествия, калужская область, владислав шапша