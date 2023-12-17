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В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома - РИА Новости, 17.12.2023
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21:06 17.12.2023 (обновлено: 21:07 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/rebenok-1916360430.html
В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома
В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома - РИА Новости, 17.12.2023
В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома
В городе Кондрово Калужской области ребенок погиб под завалами снега, сошедшего с крыши жилого дома, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T21:06
2023-12-17T21:07
происшествия
калужская область
владислав шапша
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В городе Кондрово Калужской области ребенок погиб под завалами снега, сошедшего с крыши жилого дома, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Произошла трагедия. С крыши частного одноэтажного дома в Кондрово сошел снег и завалил ребенка, который жил в этом доме и гулял во дворе", — написал он.Шапша добавил, что скорая помощь прибыла на место через 14 минут, но ребёнок получил травмы, не совместимые с жизнью.Позже прокуратура Калужской области уточнила, что погибшему мальчику было семь лет.
https://ria.ru/20231215/tula-1916063087.html
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происшествия, калужская область, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома

В Калужской области семилетний ребенок погиб из-за падения снега с крыши дома

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В городе Кондрово Калужской области ребенок погиб под завалами снега, сошедшего с крыши жилого дома, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
"Произошла трагедия. С крыши частного одноэтажного дома в Кондрово сошел снег и завалил ребенка, который жил в этом доме и гулял во дворе", — написал он.
Шапша добавил, что скорая помощь прибыла на место через 14 минут, но ребёнок получил травмы, не совместимые с жизнью.
Позже прокуратура Калужской области уточнила, что погибшему мальчику было семь лет.
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