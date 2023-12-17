https://ria.ru/20231217/raketa-1916347992.html

Ракета из КНДР пролетела около 400 километров, заявило минобороны Японии

Ракета из КНДР пролетела около 400 километров, заявило минобороны Японии - РИА Новости, 17.12.2023

Ракета из КНДР пролетела около 400 километров, заявило минобороны Японии

Предполагаемая баллистическая ракета, запущенная из КНДР, пролетела около 400 километров на максимальной высоте 50 километров и упала в Японском море к востоку... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T19:01

2023-12-17T19:01

2023-12-17T19:01

в мире

япония

японское море

корейский полуостров

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Предполагаемая баллистическая ракета, запущенная из КНДР, пролетела около 400 километров на максимальной высоте 50 километров и упала в Японском море к востоку от Корейского полуострова за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщило министерство обороны Японии. "Запущенная баллистическая ракета имела максимальную высоту около 50 километров, пролетела около 400 километров и приземлилась в Японском море на восточной стороне Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте министерства. По данным министерства, все самолеты и корабли, находящиеся в районе падения, предупреждены о потенциальной опасности, но никаких сообщений о повреждениях не поступало. Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также сообщило, что КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря. Правительство Японии созвало комиссию по чрезвычайным ситуациям, состоящую из сотрудников соответствующих министерств и ведомств, для сбора информации и подтверждения возможного ущерба.

https://ria.ru/20230802/yaponiya-1887707755.html

https://ria.ru/20230802/yaponiya-1887712737.html

япония

японское море

корейский полуостров

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в мире, япония, японское море, корейский полуостров