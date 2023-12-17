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СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету - РИА Новости, 17.12.2023
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16:49 17.12.2023 (обновлено: 17:54 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/raketa-1916330364.html
СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету
СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету - РИА Новости, 17.12.2023
СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету
КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:49
2023-12-17T17:54
в мире
японское море
кндр (северная корея)
южная корея
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СЕУЛ, 17 дек — РИА Новости. КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не уточняются.Запуск ракеты подтвердило и японское министерство обороны, сообщил телеканал NHK. Сейчас военные собирают информацию о возможном влиянии пуска на Японию.В последний раз Северная Корея заявляла о запуске баллистической ракеты (предположительно со спутником-шпионом) 21 ноября. Тогда в Пхеньяне утверждали, что старт был успешным. В Японии сообщили, что ракета имела как минимум три ступени, из которых третья пролетела около 1200 километров, поднялась на высоту около 450 километров и исчезла с радаров. Вывод спутника на орбиту японские военные не зафиксировали.Сегодня, 17 декабря, в Северной Корее отмечают 12-ю годовщину со дня смерти Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера Ким Чен Ына. Год назад этот день также отмечался запуском МБР "Хвасон-17".
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японское море
кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, японское море, кндр (северная корея), южная корея
В мире, Японское море, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету

Ренхап: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск баллистической ракеты
Запуск баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск баллистической ракеты. Архивное фото
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СЕУЛ, 17 дек — РИА Новости. КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не уточняются.
Запуск ракеты подтвердило и японское министерство обороны, сообщил телеканал NHK. Сейчас военные собирают информацию о возможном влиянии пуска на Японию.
В последний раз Северная Корея заявляла о запуске баллистической ракеты (предположительно со спутником-шпионом) 21 ноября. Тогда в Пхеньяне утверждали, что старт был успешным. В Японии сообщили, что ракета имела как минимум три ступени, из которых третья пролетела около 1200 километров, поднялась на высоту около 450 километров и исчезла с радаров. Вывод спутника на орбиту японские военные не зафиксировали.
Сегодня, 17 декабря, в Северной Корее отмечают 12-ю годовщину со дня смерти Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера Ким Чен Ына. Год назад этот день также отмечался запуском МБР "Хвасон-17".
Запуск баллистической ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Южной Корее заявили, что КНДР запустила ракету на юг
21 ноября, 16:57
 
В миреЯпонское мореКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
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