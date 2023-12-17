https://ria.ru/20231217/raketa-1916330364.html

СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету

СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету - РИА Новости, 17.12.2023

СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:49

2023-12-17T16:49

2023-12-17T17:54

в мире

японское море

кндр (северная корея)

южная корея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/70/1510967005_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3124f9f78ffd0005e921c32afbc1456b.jpg

СЕУЛ, 17 дек — РИА Новости. КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не уточняются.Запуск ракеты подтвердило и японское министерство обороны, сообщил телеканал NHK. Сейчас военные собирают информацию о возможном влиянии пуска на Японию.В последний раз Северная Корея заявляла о запуске баллистической ракеты (предположительно со спутником-шпионом) 21 ноября. Тогда в Пхеньяне утверждали, что старт был успешным. В Японии сообщили, что ракета имела как минимум три ступени, из которых третья пролетела около 1200 километров, поднялась на высоту около 450 километров и исчезла с радаров. Вывод спутника на орбиту японские военные не зафиксировали.Сегодня, 17 декабря, в Северной Корее отмечают 12-ю годовщину со дня смерти Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера Ким Чен Ына. Год назад этот день также отмечался запуском МБР "Хвасон-17".

https://ria.ru/20231121/sputnik-1910866664.html

японское море

кндр (северная корея)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, японское море, кндр (северная корея), южная корея