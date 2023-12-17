https://ria.ru/20231217/raketa-1916330364.html
СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету
СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету - РИА Новости, 17.12.2023
СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету
КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:49
2023-12-17T16:49
2023-12-17T17:54
в мире
японское море
кндр (северная корея)
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/70/1510967005_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3124f9f78ffd0005e921c32afbc1456b.jpg
СЕУЛ, 17 дек — РИА Новости. КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не уточняются.Запуск ракеты подтвердило и японское министерство обороны, сообщил телеканал NHK. Сейчас военные собирают информацию о возможном влиянии пуска на Японию.В последний раз Северная Корея заявляла о запуске баллистической ракеты (предположительно со спутником-шпионом) 21 ноября. Тогда в Пхеньяне утверждали, что старт был успешным. В Японии сообщили, что ракета имела как минимум три ступени, из которых третья пролетела около 1200 километров, поднялась на высоту около 450 километров и исчезла с радаров. Вывод спутника на орбиту японские военные не зафиксировали.Сегодня, 17 декабря, в Северной Корее отмечают 12-ю годовщину со дня смерти Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера Ким Чен Ына. Год назад этот день также отмечался запуском МБР "Хвасон-17".
https://ria.ru/20231121/sputnik-1910866664.html
японское море
кндр (северная корея)
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/70/1510967005_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_c35c93fcea8218aa3ad3fe58fb1db6bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, японское море, кндр (северная корея), южная корея
В мире, Японское море, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету
Ренхап: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету