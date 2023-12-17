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Украина исключила Raiffeisen Bank из списка "спонсоров войны" - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 17.12.2023 (обновлено: 11:30 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/raiffeisen-1916286444.html
Украина исключила Raiffeisen Bank из списка "спонсоров войны"
Украина исключила Raiffeisen Bank из списка "спонсоров войны" - РИА Новости, 17.12.2023
Украина исключила Raiffeisen Bank из списка "спонсоров войны"
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановила статус австрийской группы банков Raiffeisen Bank International (RBI) как... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:24
2023-12-17T11:30
специальная военная операция на украине
экономика
украина
австрия
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановила статус австрийской группы банков Raiffeisen Bank International (RBI) как "международного спонсора войны", соответствующая отметка появилась на сайте агентства, которое ведет указанный реестр. "Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАПК. По данным украинского издания "Лига", Raiffeisen Bank находился в списке "спонсоров войны" с марта 2023 года. Основанием для этого стало решение группы продолжать деятельность в России, где местный Райффайзен банк, как утверждается, считается одним из системно важных банков. Кроме того, отмечается, что банк "на 200% воспользовался санкциями", которые привели к выходу с российского рынка его конкурентов. Агентство Рейтер в субботу сообщало, что Австрия сняла возражения против 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза после исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из черного списка Украины.
https://ria.ru/20231217/es-1916254844.html
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экономика, украина, австрия, россия, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Австрия, Россия, Санкции в отношении России
Украина исключила Raiffeisen Bank из списка "спонсоров войны"

Украина исключила австрийскую группу Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

© AP Photo / Ronald ZakШтаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия
Штаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Ronald Zak
Штаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановила статус австрийской группы банков Raiffeisen Bank International (RBI) как "международного спонсора войны", соответствующая отметка появилась на сайте агентства, которое ведет указанный реестр.
"Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАПК.
По данным украинского издания "Лига", Raiffeisen Bank находился в списке "спонсоров войны" с марта 2023 года. Основанием для этого стало решение группы продолжать деятельность в России, где местный Райффайзен банк, как утверждается, считается одним из системно важных банков. Кроме того, отмечается, что банк "на 200% воспользовался санкциями", которые привели к выходу с российского рынка его конкурентов.
Агентство Рейтер в субботу сообщало, что Австрия сняла возражения против 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза после исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из черного списка Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаАвстрияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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