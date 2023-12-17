https://ria.ru/20231217/raiffeisen-1916286444.html

Украина исключила Raiffeisen Bank из списка "спонсоров войны"

Украина исключила Raiffeisen Bank из списка "спонсоров войны" - РИА Новости, 17.12.2023

Украина исключила Raiffeisen Bank из списка "спонсоров войны"

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановила статус австрийской группы банков Raiffeisen Bank International (RBI) как... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T11:24

2023-12-17T11:24

2023-12-17T11:30

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановила статус австрийской группы банков Raiffeisen Bank International (RBI) как "международного спонсора войны", соответствующая отметка появилась на сайте агентства, которое ведет указанный реестр. "Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАПК. По данным украинского издания "Лига", Raiffeisen Bank находился в списке "спонсоров войны" с марта 2023 года. Основанием для этого стало решение группы продолжать деятельность в России, где местный Райффайзен банк, как утверждается, считается одним из системно важных банков. Кроме того, отмечается, что банк "на 200% воспользовался санкциями", которые привели к выходу с российского рынка его конкурентов. Агентство Рейтер в субботу сообщало, что Австрия сняла возражения против 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза после исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из черного списка Украины.

https://ria.ru/20231217/es-1916254844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, австрия, россия, санкции в отношении россии