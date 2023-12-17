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Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах
Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах - РИА Новости, 17.12.2023
Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах
Поддержка действующего президента РФ Владимира Путина, как кандидата на президентских выборах 2024 года, должна выражаться в делах и добросовестном труде во... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:01
2023-12-17T17:01
2023-12-17T21:18
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Поддержка действующего президента РФ Владимира Путина, как кандидата на президентских выборах 2024 года, должна выражаться в делах и добросовестном труде во благо России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Ранее съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. В субботу собрание группы избирателей по выдвижению Путина на выборы в 2024 году поддержало выдвижение. "Поддержка главы государства должна выражаться не только в нашем высоком профессионализме и ясном понимании поставленных задач, в упорстве для достижения поставленных целей. Как писал когда-то Виссарион Григорьевич Белинский, патриотизм, чей бы он ни был, доказывается не словом, а делом", и вот именно этими делами мы и должны его доказывать", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия". "Главное, что мы должны сделать сейчас, это добросовестно трудиться на благо России, для нашей победы, быть вместе с Родиной во все времена, когда она проходит через весьма непростые испытания", - отметил он. Путин о своем решении баллотироваться на следующий срок сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
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единая россия, владимир путин, дмитрий медведев, россия, политика
Единая Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Россия, Политика
Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах
Медведев: поддержка Путина на выборах должна выражаться в труде во благо РФ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Поддержка действующего президента РФ Владимира Путина, как кандидата на президентских выборах 2024 года, должна выражаться в делах и добросовестном труде во благо России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Ранее съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. В субботу собрание группы избирателей по выдвижению Путина на выборы в 2024 году поддержало выдвижение.
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"Поддержка главы государства должна выражаться не только в нашем высоком профессионализме и ясном понимании поставленных задач, в упорстве для достижения поставленных целей. Как писал когда-то Виссарион Григорьевич Белинский, патриотизм, чей бы он ни был, доказывается не словом, а делом", и вот именно этими делами мы и должны его доказывать", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия".
"Главное, что мы должны сделать сейчас, это добросовестно трудиться на благо России, для нашей победы, быть вместе с Родиной во все времена, когда она проходит через весьма непростые испытания", - отметил он.
Путин о своем решении баллотироваться на следующий срок сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге
. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
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