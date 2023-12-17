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Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах - РИА Новости, 17.12.2023
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17:01 17.12.2023 (обновлено: 21:18 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/putin-1916332539.html
Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах
Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах - РИА Новости, 17.12.2023
Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах
Поддержка действующего президента РФ Владимира Путина, как кандидата на президентских выборах 2024 года, должна выражаться в делах и добросовестном труде во... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:01
2023-12-17T21:18
единая россия
владимир путин
дмитрий медведев
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политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Поддержка действующего президента РФ Владимира Путина, как кандидата на президентских выборах 2024 года, должна выражаться в делах и добросовестном труде во благо России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Ранее съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. В субботу собрание группы избирателей по выдвижению Путина на выборы в 2024 году поддержало выдвижение. "Поддержка главы государства должна выражаться не только в нашем высоком профессионализме и ясном понимании поставленных задач, в упорстве для достижения поставленных целей. Как писал когда-то Виссарион Григорьевич Белинский, патриотизм, чей бы он ни был, доказывается не словом, а делом", и вот именно этими делами мы и должны его доказывать", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия". "Главное, что мы должны сделать сейчас, это добросовестно трудиться на благо России, для нашей победы, быть вместе с Родиной во все времена, когда она проходит через весьма непростые испытания", - отметил он. Путин о своем решении баллотироваться на следующий срок сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
https://ria.ru/20231217/vyzovy-1916331821.html
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единая россия, владимир путин, дмитрий медведев, россия, политика
Единая Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Россия, Политика
Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах

Медведев: поддержка Путина на выборах должна выражаться в труде во благо РФ

© РИА Новости / Павел БедняковДмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Поддержка действующего президента РФ Владимира Путина, как кандидата на президентских выборах 2024 года, должна выражаться в делах и добросовестном труде во благо России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Ранее съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. В субботу собрание группы избирателей по выдвижению Путина на выборы в 2024 году поддержало выдвижение.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Путин: время требует сплоченности и готовности отвечать на сложные вызовы
Вчера, 16:57
"Поддержка главы государства должна выражаться не только в нашем высоком профессионализме и ясном понимании поставленных задач, в упорстве для достижения поставленных целей. Как писал когда-то Виссарион Григорьевич Белинский, патриотизм, чей бы он ни был, доказывается не словом, а делом", и вот именно этими делами мы и должны его доказывать", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия".
"Главное, что мы должны сделать сейчас, это добросовестно трудиться на благо России, для нашей победы, быть вместе с Родиной во все времена, когда она проходит через весьма непростые испытания", - отметил он.
Путин о своем решении баллотироваться на следующий срок сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Путин намерен сформулировать программу развития страны вместе с россиянами
Вчера, 16:49
 
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