https://ria.ru/20231217/putin-1916332539.html

Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах

Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах - РИА Новости, 17.12.2023

Медведев рассказал, в чем должна выражаться поддержка Путина на выборах

Поддержка действующего президента РФ Владимира Путина, как кандидата на президентских выборах 2024 года, должна выражаться в делах и добросовестном труде во... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:01

2023-12-17T17:01

2023-12-17T21:18

единая россия

владимир путин

дмитрий медведев

россия

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Поддержка действующего президента РФ Владимира Путина, как кандидата на президентских выборах 2024 года, должна выражаться в делах и добросовестном труде во благо России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Ранее съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента в 2024 году. В субботу собрание группы избирателей по выдвижению Путина на выборы в 2024 году поддержало выдвижение. "Поддержка главы государства должна выражаться не только в нашем высоком профессионализме и ясном понимании поставленных задач, в упорстве для достижения поставленных целей. Как писал когда-то Виссарион Григорьевич Белинский, патриотизм, чей бы он ни был, доказывается не словом, а делом", и вот именно этими делами мы и должны его доказывать", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия". "Главное, что мы должны сделать сейчас, это добросовестно трудиться на благо России, для нашей победы, быть вместе с Родиной во все времена, когда она проходит через весьма непростые испытания", - отметил он. Путин о своем решении баллотироваться на следующий срок сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.

https://ria.ru/20231217/vyzovy-1916331821.html

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единая россия, владимир путин, дмитрий медведев, россия, политика