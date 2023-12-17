https://ria.ru/20231217/putin-1916323972.html
Путин подчеркнул устойчивость общества и властей России к санкциям Запада
Путин подчеркнул устойчивость общества и властей России к санкциям Запада - РИА Новости, 17.12.2023
Путин подчеркнул устойчивость общества и властей России к санкциям Запада
Российское общество и все ветви власти показали зрелость и устойчивость, несмотря на давление Запада, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:19
2023-12-17T16:19
2023-12-17T16:34
политика
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российское общество и все ветви власти показали зрелость и устойчивость, несмотря на давление Запада, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" 17 декабря."Наше общество все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость. Мы ответили на вызовы, потому что последовательно, шаг за шагом, из года в год шли по пути укрепления суверенитета", - сказал Путин.
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политика, россия, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин подчеркнул устойчивость общества и властей России к санкциям Запада
Путин: общество и все ветви власти РФ показали зрелость и устойчивость