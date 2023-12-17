https://ria.ru/20231217/putin-1916323762.html
Либо Россия будет суверенной, либо ее не будет, заявил Путин
Либо Россия будет суверенной, либо ее не будет, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023
Либо Россия будет суверенной, либо ее не будет, заявил Путин
Россия или будет самодостаточной суверенной державой, или ее совсем не будет, об этом надо помнить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:18
2023-12-17T16:18
2023-12-17T16:37
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия или будет самодостаточной суверенной державой, или ее совсем не будет, об этом надо помнить, заявил президент России Владимир Путин."Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать - Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или её вообще не будет", - сказал Путин на съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".Он отметил, что это очень важная вещь, которая всегда должна быть "в голове и в сердце". По словам президента, Россия сама будет определять и созидать свое будущее.
https://ria.ru/20231217/rossiya-1916325462.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Либо Россия будет суверенной, либо ее не будет, заявил Путин
Путин: либо Россия будет суверенной, либо ее не будет, об этом нужно помнить
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия или будет самодостаточной суверенной державой, или ее совсем не будет, об этом надо помнить, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать - Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или её вообще не будет", - сказал Путин на съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Он отметил, что это очень важная вещь, которая всегда должна быть "в голове и в сердце". По словам президента, Россия сама будет определять и созидать свое будущее.
Путин рассказал, кого считает опорой страны