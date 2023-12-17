https://ria.ru/20231217/putin-1916323762.html

Либо Россия будет суверенной, либо ее не будет, заявил Путин

Либо Россия будет суверенной, либо ее не будет, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023

Либо Россия будет суверенной, либо ее не будет, заявил Путин

Россия или будет самодостаточной суверенной державой, или ее совсем не будет, об этом надо помнить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:18

2023-12-17T16:18

2023-12-17T16:37

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916324906_0:16:3612:2048_1920x0_80_0_0_b0268f1e3ec70468ea88b92f7e678b1f.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия или будет самодостаточной суверенной державой, или ее совсем не будет, об этом надо помнить, заявил президент России Владимир Путин."Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать - Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или её вообще не будет", - сказал Путин на съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия".Он отметил, что это очень важная вещь, которая всегда должна быть "в голове и в сердце". По словам президента, Россия сама будет определять и созидать свое будущее.

https://ria.ru/20231217/rossiya-1916325462.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество