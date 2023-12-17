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Путин поблагодарил "Единую Россию" за последовательную поддержку - РИА Новости, 17.12.2023
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16:14 17.12.2023 (обновлено: 16:32 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/putin-1916323439.html
Путин поблагодарил "Единую Россию" за последовательную поддержку
Путин поблагодарил "Единую Россию" за последовательную поддержку - РИА Новости, 17.12.2023
Путин поблагодарил "Единую Россию" за последовательную поддержку
Президент России Владимир Путин поблагодарил партию "Единая Россия" за последовательную поддержку, отметив, что она для него важна и что с партией еще многое... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:14
2023-12-17T16:32
политика
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил партию "Единая Россия" за последовательную поддержку, отметив, что она для него важна и что с партией еще многое предстоит сделать в интересах России."Прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить вас за последовательную и надежную поддержку. Для меня она значима и важна, мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам еще очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность", - сказал Путин на съезде "Единой России".
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политика, владимир путин, единая россия, россия
Политика, Владимир Путин, Единая Россия, Россия
Путин поблагодарил "Единую Россию" за последовательную поддержку

Путин поблагодарил ЕР за последовательную поддержку, отметив ее важность

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил партию "Единая Россия" за последовательную поддержку, отметив, что она для него важна и что с партией еще многое предстоит сделать в интересах России.
«
"Прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить вас за последовательную и надежную поддержку. Для меня она значима и важна, мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам еще очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность", - сказал Путин на съезде "Единой России".
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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