https://ria.ru/20231217/putin-1916323439.html

Путин поблагодарил "Единую Россию" за последовательную поддержку

Путин поблагодарил "Единую Россию" за последовательную поддержку - РИА Новости, 17.12.2023

Путин поблагодарил "Единую Россию" за последовательную поддержку

Президент России Владимир Путин поблагодарил партию "Единая Россия" за последовательную поддержку, отметив, что она для него важна и что с партией еще многое... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:14

2023-12-17T16:14

2023-12-17T16:32

политика

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил партию "Единая Россия" за последовательную поддержку, отметив, что она для него важна и что с партией еще многое предстоит сделать в интересах России."Прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить вас за последовательную и надежную поддержку. Для меня она значима и важна, мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам еще очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность", - сказал Путин на съезде "Единой России".

https://ria.ru/20231217/er-1916320766.html

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политика, владимир путин, единая россия, россия