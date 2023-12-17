https://ria.ru/20231217/prokuratura-1916289392.html

В Самаре начали проверку из-за травмирования ребенка автоматической дверью

В Самаре начали проверку из-за травмирования ребенка автоматической дверью - РИА Новости, 17.12.2023

В Самаре начали проверку из-за травмирования ребенка автоматической дверью

В Самара прокуратура начала проверку после того, как в одном из магазинов ребенка зажало автоматической дверью, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T11:54

2023-12-17T11:54

2023-12-17T12:12

происшествия

самара

самарская область

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САМАРА, 17 дек — РИА Новости. В Самара прокуратура начала проверку после того, как в одном из магазинов ребенка зажало автоматической дверью, сообщается в Telegram-канале ведомства."В социальных медиа распространена информация о причинении ребенку повреждений автоматической дверью <…>. Прокуратурой города Самары организована проверка исполнения законодательства, регулирующего порядок предоставления услуг, отвечающих требованиям безопасности", — говорится в публикации.По информации Telegram-канала Shot, автоматическая дверь резко закрылась и ударила пятилетнего мальчика по лицу. У него расколот зуб, разбиты нос и губа. Руководство магазина сообщило, что дверь не реагирует на детей из-за неправильной настройки.

https://ria.ru/20231214/shkola-1915698964.html

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происшествия, самара, самарская область