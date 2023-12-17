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В Самаре начали проверку из-за травмирования ребенка автоматической дверью - РИА Новости, 17.12.2023
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11:54 17.12.2023 (обновлено: 12:12 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/prokuratura-1916289392.html
В Самаре начали проверку из-за травмирования ребенка автоматической дверью
В Самаре начали проверку из-за травмирования ребенка автоматической дверью - РИА Новости, 17.12.2023
В Самаре начали проверку из-за травмирования ребенка автоматической дверью
В Самара прокуратура начала проверку после того, как в одном из магазинов ребенка зажало автоматической дверью, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:54
2023-12-17T12:12
происшествия
самара
самарская область
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САМАРА, 17 дек — РИА Новости. В Самара прокуратура начала проверку после того, как в одном из магазинов ребенка зажало автоматической дверью, сообщается в Telegram-канале ведомства.&quot;В социальных медиа распространена информация о причинении ребенку повреждений автоматической дверью &lt;…&gt;. Прокуратурой города Самары организована проверка исполнения законодательства, регулирующего порядок предоставления услуг, отвечающих требованиям безопасности&quot;, — говорится в публикации.По информации Telegram-канала Shot, автоматическая дверь резко закрылась и ударила пятилетнего мальчика по лицу. У него расколот зуб, разбиты нос и губа. Руководство магазина сообщило, что дверь не реагирует на детей из-за неправильной настройки.
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происшествия, самара, самарская область
Происшествия, Самара, Самарская область
В Самаре начали проверку из-за травмирования ребенка автоматической дверью

Прокуратура: в Самаре начали проверку из-за травмирования ребенка в магазине

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 17 дек — РИА Новости. В Самара прокуратура начала проверку после того, как в одном из магазинов ребенка зажало автоматической дверью, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«

"В социальных медиа распространена информация о причинении ребенку повреждений автоматической дверью <…>. Прокуратурой города Самары организована проверка исполнения законодательства, регулирующего порядок предоставления услуг, отвечающих требованиям безопасности", — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала Shot, автоматическая дверь резко закрылась и ударила пятилетнего мальчика по лицу. У него расколот зуб, разбиты нос и губа. Руководство магазина сообщило, что дверь не реагирует на детей из-за неправильной настройки.
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ПроисшествияСамараСамарская область
 
 
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