https://ria.ru/20231217/problemy-1916329197.html

Медведев призвал не замалчивать существующие проблемы

Медведев призвал не замалчивать существующие проблемы - РИА Новости, 17.12.2023

Медведев призвал не замалчивать существующие проблемы

Нужно открыто говорить обо всем, но проблемы брать под контроль, чтобы это не выглядело как политический пиар, а как дельная работа, заявил председатель партии... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:43

2023-12-17T16:43

2023-12-17T21:41

дмитрий медведев

единая россия

общество

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Нужно открыто говорить обо всем, но проблемы брать под контроль, чтобы это не выглядело как политический пиар, а как дельная работа, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Ни в коем случае нельзя замалчивать существующие проблемы. Это тоже очевидно, люди же все видят. В условиях социальных коммуникаций невозможно что-то скрыть, залакировать или спрятать, нужно просто открыто говорить обо всем, но в то же время брать проблемы под личный контроль. При этом внимание к каждому конкретному человеку - это не вопрос политического пиара, это должно быть сутью нашей работы", - сказал Медведев на съезде ЕР. По его словам, особое внимание надо уделять первичному партийному звену, где начинается работа с людьми и привлечение сторонников.

https://ria.ru/20231217/rossiya-1916324728.html

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Ольга Фомченкова

дмитрий медведев, единая россия, общество, россия