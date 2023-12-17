https://ria.ru/20231217/problemy-1916329197.html
Медведев призвал не замалчивать существующие проблемы
Медведев призвал не замалчивать существующие проблемы - РИА Новости, 17.12.2023
Медведев призвал не замалчивать существующие проблемы
Нужно открыто говорить обо всем, но проблемы брать под контроль, чтобы это не выглядело как политический пиар, а как дельная работа, заявил председатель партии... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:43
2023-12-17T16:43
2023-12-17T21:41
дмитрий медведев
единая россия
общество
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Нужно открыто говорить обо всем, но проблемы брать под контроль, чтобы это не выглядело как политический пиар, а как дельная работа, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Ни в коем случае нельзя замалчивать существующие проблемы. Это тоже очевидно, люди же все видят. В условиях социальных коммуникаций невозможно что-то скрыть, залакировать или спрятать, нужно просто открыто говорить обо всем, но в то же время брать проблемы под личный контроль. При этом внимание к каждому конкретному человеку - это не вопрос политического пиара, это должно быть сутью нашей работы", - сказал Медведев на съезде ЕР. По его словам, особое внимание надо уделять первичному партийному звену, где начинается работа с людьми и привлечение сторонников.
https://ria.ru/20231217/rossiya-1916324728.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, единая россия, общество, россия
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество, Россия
Медведев призвал не замалчивать существующие проблемы
Медведев: существующие проблемы надо обсуждать и брать под личный контроль
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Нужно открыто говорить обо всем, но проблемы брать под контроль, чтобы это не выглядело как политический пиар, а как дельная работа, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Ни в коем случае нельзя замалчивать существующие проблемы. Это тоже очевидно, люди же все видят. В условиях социальных коммуникаций невозможно что-то скрыть, залакировать или спрятать, нужно просто открыто говорить обо всем, но в то же время брать проблемы под личный контроль. При этом внимание к каждому конкретному человеку - это не вопрос политического пиара, это должно быть сутью нашей работы", - сказал Медведев на съезде ЕР.
По его словам, особое внимание надо уделять первичному партийному звену, где начинается работа с людьми и привлечение сторонников.
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