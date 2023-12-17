https://ria.ru/20231217/priblizhenie-1916253833.html

"Фронт рухнет": в Польше забили тревогу из-за приближения русских

"Фронт рухнет": в Польше забили тревогу из-за приближения русских - РИА Новости, 17.12.2023

"Фронт рухнет": в Польше забили тревогу из-за приближения русских

ВСУ потерпят поражение без помощи Запада, а Россия выйдет к границе Польши, написал обозреватель Rzeczpospolita Енджей Белецкий. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T01:05

2023-12-17T01:05

2023-12-17T01:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. ВСУ потерпят поражение без помощи Запада, а Россия выйдет к границе Польши, написал обозреватель Rzeczpospolita Енджей Белецкий."Украине срочно нужна военная и финансовая помощь, иначе под давлением русских фронт рухнет, а украинское государство обанкротится", — заявил он.По его мнению, Киев "давно бы потерпел поражение в конфликте", если бы не американские деньги и оружие. Сейчас шансы президента США Джо Байдена убедить конгресс одобрить новый пакет помощи Украине "ничтожны", добавил журналист."В конечном итоге это может означать, что прямо за польской границей будет простираться Российская империя", — выразил мнение Белецкий.В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США осознать ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт.

https://ria.ru/20231216/vsu-1916228302.html

https://ria.ru/20231216/boi-1916207246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, польша, россия, сша, джо байден, вооруженные силы украины, евросоюз