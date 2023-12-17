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"Фронт рухнет": в Польше забили тревогу из-за приближения русских - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/priblizhenie-1916253833.html
"Фронт рухнет": в Польше забили тревогу из-за приближения русских
"Фронт рухнет": в Польше забили тревогу из-за приближения русских - РИА Новости, 17.12.2023
"Фронт рухнет": в Польше забили тревогу из-за приближения русских
ВСУ потерпят поражение без помощи Запада, а Россия выйдет к границе Польши, написал обозреватель Rzeczpospolita Енджей Белецкий. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T01:05
2023-12-17T01:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
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сша
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. ВСУ потерпят поражение без помощи Запада, а Россия выйдет к границе Польши, написал обозреватель Rzeczpospolita Енджей Белецкий.&quot;Украине срочно нужна военная и финансовая помощь, иначе под давлением русских фронт рухнет, а украинское государство обанкротится&quot;, — заявил он.По его мнению, Киев "давно бы потерпел поражение в конфликте", если бы не американские деньги и оружие. Сейчас шансы президента США Джо Байдена убедить конгресс одобрить новый пакет помощи Украине "ничтожны", добавил журналист."В конечном итоге это может означать, что прямо за польской границей будет простираться Российская империя", — выразил мнение Белецкий.В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США осознать ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт.
https://ria.ru/20231216/vsu-1916228302.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"Фронт рухнет": в Польше забили тревогу из-за приближения русских

Rzeczpospolita: русские выйдут к Польше после поражения ВСУ без помощи Запада

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. ВСУ потерпят поражение без помощи Запада, а Россия выйдет к границе Польши, написал обозреватель Rzeczpospolita Енджей Белецкий.
«

"Украине срочно нужна военная и финансовая помощь, иначе под давлением русских фронт рухнет, а украинское государство обанкротится", — заявил он.

По его мнению, Киев "давно бы потерпел поражение в конфликте", если бы не американские деньги и оружие. Сейчас шансы президента США Джо Байдена убедить конгресс одобрить новый пакет помощи Украине "ничтожны", добавил журналист.
"В конечном итоге это может означать, что прямо за польской границей будет простираться Российская империя", — выразил мнение Белецкий.
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В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США осознать ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт.
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