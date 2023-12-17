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Медведев поздравил однопартийцев с наступающим Новым годом
Медведев поздравил однопартийцев с наступающим Новым годом - РИА Новости, 17.12.2023
Медведев поздравил однопартийцев с наступающим Новым годом
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил однопартийцев с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы 2024 год был успешным и счастливым для РФ. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:46
2023-12-17T18:46
2023-12-17T18:50
политика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил однопартийцев с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы 2024 год был успешным и счастливым для РФ. "Хочу вас сердечно поздравить, уже это точно можно делать, с наступающим Новым годом. Давайте пожелаем всем нам, а особенно тем ребятам, которые сейчас находятся на передовой, чтобы наступающий год был успешным, счастливым для нашей страны. Победа будет за нами", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия" 17 декабря. Также он рассказал, что сразу после выборов президента РФ-2024 "Единая Россия" подведет итоги избирательной кампании. "Которая, я уверен, завершится блестящей победой нашего кандидата", - подчеркнул Медведев. Ранее единороссы во время съезда поддержали кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.
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политика, россия, единая россия, дмитрий медведев, владимир путин, новый год
Политика, Россия, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Новый год
Медведев поздравил однопартийцев с наступающим Новым годом
Медведев пожелал однопартийцам успешного и счастливого года для РФ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил однопартийцев с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы 2024 год был успешным и счастливым для РФ.
"Хочу вас сердечно поздравить, уже это точно можно делать, с наступающим Новым годом. Давайте пожелаем всем нам, а особенно тем ребятам, которые сейчас находятся на передовой, чтобы наступающий год был успешным, счастливым для нашей страны. Победа будет за нами", - сказал Медведев на съезде партии "Единая Россия" 17 декабря.
Также он рассказал, что сразу после выборов президента РФ-2024 "Единая Россия" подведет итоги избирательной кампании. "Которая, я уверен, завершится блестящей победой нашего кандидата", - подчеркнул Медведев.
Ранее единороссы во время съезда поддержали кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина
на предстоящих президентских выборах.
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