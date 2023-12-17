https://ria.ru/20231217/pozhar-1916273700.html

При пожаре в Ижевске погибли двое детей

При пожаре в Ижевске погибли двое детей - РИА Новости, 17.12.2023

При пожаре в Ижевске погибли двое детей

Три человека, в том числе двое детей, стали жертвами пожара в жилом доме в Ижевске, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T09:21

2023-12-17T09:21

2023-12-17T09:25

происшествия

ижевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 17 дек - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, стали жертвами пожара в жилом доме в Ижевске, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Возгорание произошло в деревянном двухквартирном жилом доме. Кровля горела по всей площади, информирует ведомство. "При ликвидации пожара огнеборцы МЧС России обнаружили без признаков жизни 3 человек, из них два ребенка: 5 лет и 7 лет. К сожалению, они погибли. Причину пожара предстоит установить экспертам", - говорится в сообщении. На месте работали 32 специалиста и 9 единиц техники МЧС России, добавили в МЧС по Удмуртии.

https://ria.ru/20231213/telo-1915590243.html

ижевск

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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)