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При пожаре в Ижевске погибли двое детей
При пожаре в Ижевске погибли двое детей - РИА Новости, 17.12.2023
При пожаре в Ижевске погибли двое детей
Три человека, в том числе двое детей, стали жертвами пожара в жилом доме в Ижевске, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T09:21
2023-12-17T09:21
2023-12-17T09:25
происшествия
ижевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 17 дек - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, стали жертвами пожара в жилом доме в Ижевске, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Возгорание произошло в деревянном двухквартирном жилом доме. Кровля горела по всей площади, информирует ведомство. "При ликвидации пожара огнеборцы МЧС России обнаружили без признаков жизни 3 человек, из них два ребенка: 5 лет и 7 лет. К сожалению, они погибли. Причину пожара предстоит установить экспертам", - говорится в сообщении. На месте работали 32 специалиста и 9 единиц техники МЧС России, добавили в МЧС по Удмуртии.
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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Ижевске погибли двое детей
При пожаре в доме в Ижевске погибли двое детей и взрослый