https://ria.ru/20231217/povestki-1916371732.html

Власти Полтавы утвердили график выдачи повесток

Власти Полтавы утвердили график выдачи повесток - РИА Новости, 17.12.2023

Власти Полтавы утвердили график выдачи повесток

Власти Полтавы установили график выдачи повесток, делать это планируют с 7.00 до 10.00 (7.00-11.00 мск) и с 17.00 до 20.00 (18.00-21.00 мск), сообщило... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T23:20

2023-12-17T23:20

2023-12-17T23:20

специальная военная операция на украине

в мире

полтава

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Власти Полтавы установили график выдачи повесток, делать это планируют с 7.00 до 10.00 (7.00-11.00 мск) и с 17.00 до 20.00 (18.00-21.00 мск), сообщило украинское издание "Главред". Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя полтавского областного военкомата Романа Истомина сообщило, что представители военкомата собираются устроить в Полтаве поквартирный обход для вручения повесток. "В Полтаве уже установили график выдачи повесток. Военные и полицейские будут выдавать повестки в промежутке с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00", - говорится в с сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее "Страна" также сообщала, что муниципальная охрана подконтрольного Киеву города Запорожье будет привлечена к раздаче повесток. В частности, речь шла о поквартирном обходе. На Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20231217/zapad-1916309742.html

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html

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в мире, полтава