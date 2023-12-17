https://ria.ru/20231217/povestka-1916303523.html
На Украине анонсировали создание блок-постов для вручения повесток
На Украине анонсировали создание блок-постов для вручения повесток - РИА Новости, 17.12.2023
На Украине анонсировали создание блок-постов для вручения повесток
Военкомат Обуховского района Киевской области совместно с местными властями оборудует специальные блок-посты, на которых будут проверять документы и вручать... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:05
2023-12-17T14:05
2023-12-17T14:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Военкомат Обуховского района Киевской области совместно с местными властями оборудует специальные блок-посты, на которых будут проверять документы и вручать повестки, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук. "В Обуховском районе Киевской области военкомы вводят новый метод работы по мобилизации граждан. Ими вместе с органами местной власти будут оборудованы специальные блок-посты, на которых представители ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) будут проверять документы, выписывать повестки, задерживать нарушителей воинского учета… Вскоре по всей стране", - написал Мосийчук в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Экс-депутат также опубликовал фото соответствующего документа, в котором одной из задач значится "создать мобильные блокпосты с целью оповещения населения о необходимости уточнения данных военнообязанных и выявлении нарушений правил постановки на воинский учет". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, киевская область, россия, игорь мосийчук, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Россия, Игорь Мосийчук, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине анонсировали создание блок-постов для вручения повесток
Мосийчук: в Киевской области создадут специальные посты для вручения повесток
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Военкомат Обуховского района Киевской области совместно с местными властями оборудует специальные блок-посты, на которых будут проверять документы и вручать повестки, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.
«
"В Обуховском районе Киевской области военкомы вводят новый метод работы по мобилизации граждан. Ими вместе с органами местной власти будут оборудованы специальные блок-посты, на которых представители ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) будут проверять документы, выписывать повестки, задерживать нарушителей воинского учета… Вскоре по всей стране", - написал Мосийчук в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Экс-депутат также опубликовал фото соответствующего документа, в котором одной из задач значится "создать мобильные блокпосты с целью оповещения населения о необходимости уточнения данных военнообязанных и выявлении нарушений правил постановки на воинский учет".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Маск высказался об Украине после шокирующих новостей из Киева