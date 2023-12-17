https://ria.ru/20231217/povestka-1916303523.html

На Украине анонсировали создание блок-постов для вручения повесток

На Украине анонсировали создание блок-постов для вручения повесток - РИА Новости, 17.12.2023

На Украине анонсировали создание блок-постов для вручения повесток

Военкомат Обуховского района Киевской области совместно с местными властями оборудует специальные блок-посты, на которых будут проверять документы и вручать... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:05

2023-12-17T14:05

2023-12-17T14:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киевская область

россия

игорь мосийчук

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877187239_0:33:1036:616_1920x0_80_0_0_5c7c26883c5f60e9c6fa090a4d3c0e84.jpg

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Военкомат Обуховского района Киевской области совместно с местными властями оборудует специальные блок-посты, на которых будут проверять документы и вручать повестки, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук. "В Обуховском районе Киевской области военкомы вводят новый метод работы по мобилизации граждан. Ими вместе с органами местной власти будут оборудованы специальные блок-посты, на которых представители ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.) будут проверять документы, выписывать повестки, задерживать нарушителей воинского учета… Вскоре по всей стране", - написал Мосийчук в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Экс-депутат также опубликовал фото соответствующего документа, в котором одной из задач значится "создать мобильные блокпосты с целью оповещения населения о необходимости уточнения данных военнообязанных и выявлении нарушений правил постановки на воинский учет". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231217/mask-1916289696.html

украина

киевская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киевская область, россия, игорь мосийчук, владимир зеленский, верховная рада украины