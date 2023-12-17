https://ria.ru/20231217/pogoda-1916276538.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 17.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Снег, мокрый снег, возможен дождь и около нуля градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T09:45

2023-12-17T09:45

2023-12-17T09:45

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Снег, мокрый снег, возможен дождь и около нуля градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением атмосферного фронта окклюзии по типу теплого, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего пройдут обложные осадки в разном агрегатном состоянии, усилится ветер, температура ощутимо повысится, и столбики термометров пересекут нулевую отметку. "В Москве облачно, временами осадки (снег, мокрый снег, возможен дождь), гололёд. Температура воздуха днем в мегаполисе около нуля градусов, по области минус 2 - плюс 3 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба, вечером начнет расти", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20231201/pogoda-1913072316.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода