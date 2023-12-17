Во Франции накинулись на Зеленского из-за подлости США
Дюпон-Эньян призвал Зеленского к миру, пока Европа не превратилась в пустыню
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Необходимо прекратить конфликт на Украине, пока Европа не превратилась в пустыню, написал депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
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"Конфликт (на Украине. — Прим. ред.) губит европейцев. Необходим мирный план, иначе Европа превратится в индустриальную и экономическую пустыню. Пока мы отдаем Зеленскому наши деньги, мы платим за газ в четыре раза дороже Соединенным Штатам, и в нашей стране процветает нищета!" — возмутился он.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.