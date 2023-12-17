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Во Франции накинулись на Зеленского из-за подлости США - РИА Новости, 17.12.2023
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05:13 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/podlost-1916262519.html
Во Франции накинулись на Зеленского из-за подлости США
Во Франции накинулись на Зеленского из-за подлости США - РИА Новости, 17.12.2023
Во Франции накинулись на Зеленского из-за подлости США
Необходимо прекратить конфликт на Украине, пока Европа не превратилась в пустыню, написал депутат французского парламента, лидер политического движения... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T05:13
2023-12-17T05:13
в мире
украина
европа
николя дюпон-эньян
евросоюз
сша
франция
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Необходимо прекратить конфликт на Украине, пока Европа не превратилась в пустыню, написал депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.&quot;Конфликт (на Украине. — Прим. ред.) губит европейцев. Необходим мирный план, иначе Европа превратится в индустриальную и экономическую пустыню. Пока мы отдаем Зеленскому наши деньги, мы платим за газ в четыре раза дороже Соединенным Штатам, и в нашей стране процветает нищета!&quot; — возмутился он.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231217/shok-1916261183.html
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в мире, украина, европа, николя дюпон-эньян, евросоюз, сша, франция
В мире, Украина, Европа, Николя Дюпон-Эньян, Евросоюз, США, Франция
Во Франции накинулись на Зеленского из-за подлости США

Дюпон-Эньян призвал Зеленского к миру, пока Европа не превратилась в пустыню

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Необходимо прекратить конфликт на Украине, пока Европа не превратилась в пустыню, написал депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.
«

"Конфликт (на Украине. — Прим. ред.) губит европейцев. Необходим мирный план, иначе Европа превратится в индустриальную и экономическую пустыню. Пока мы отдаем Зеленскому наши деньги, мы платим за газ в четыре раза дороже Соединенным Штатам, и в нашей стране процветает нищета!" — возмутился он.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
"Это конец". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок в Германии
04:45
 
В миреУкраинаЕвропаНиколя Дюпон-ЭньянЕвросоюзСШАФранция
 
 
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