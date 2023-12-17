https://ria.ru/20231217/podlost-1916262519.html

Во Франции накинулись на Зеленского из-за подлости США

Во Франции накинулись на Зеленского из-за подлости США - РИА Новости, 17.12.2023

Во Франции накинулись на Зеленского из-за подлости США

Необходимо прекратить конфликт на Украине, пока Европа не превратилась в пустыню, написал депутат французского парламента, лидер политического движения... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T05:13

2023-12-17T05:13

2023-12-17T05:13

в мире

украина

европа

николя дюпон-эньян

евросоюз

сша

франция

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Необходимо прекратить конфликт на Украине, пока Европа не превратилась в пустыню, написал депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X."Конфликт (на Украине. — Прим. ред.) губит европейцев. Необходим мирный план, иначе Европа превратится в индустриальную и экономическую пустыню. Пока мы отдаем Зеленскому наши деньги, мы платим за газ в четыре раза дороже Соединенным Штатам, и в нашей стране процветает нищета!" — возмутился он.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231217/shok-1916261183.html

украина

европа

сша

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, европа, николя дюпон-эньян, евросоюз, сша, франция