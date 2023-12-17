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Поддержка бойцов СВО должна быть важнейшей для ЕР, заявил Путин
Поддержка бойцов СВО должна быть важнейшей для ЕР, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023
Поддержка бойцов СВО должна быть важнейшей для ЕР, заявил Путин
Работа с лидерами общественного мнения, с профессионалами и с участниками СВО в сфере раскрытия их потенциала должна быть важнейшей для партии "Единая Россия",... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:21
2023-12-17T16:21
2023-12-17T16:46
единая россия
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Работа с лидерами общественного мнения, с профессионалами и с участниками СВО в сфере раскрытия их потенциала должна быть важнейшей для партии "Единая Россия", заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас мы реализуем целую линейку проектов, инициатив, конкурсов для того, чтобы талантливые, грамотные, целеустремлённые люди могли раскрыть, проявить и реализовать себя, принести пользу стране. Такая работа с лидерами общественного мнения, с профессионалами, которые добиваются успеха в разных отраслях, с волонтёрами и, конечно, с нашими героями - ветеранами специальной военной операции - должна быть важнейшей для "Единой России"", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
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единая россия, владимир путин, россия, политика
Единая Россия, Владимир Путин, Россия, Политика
Поддержка бойцов СВО должна быть важнейшей для ЕР, заявил Путин
Путин: работа с бойцами СВО должна быть важнейшей для "Единой России"